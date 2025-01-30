Almanya'nın 'şatafatlı prensi' olarak anılıyor! Sevilen yarışmanın jürisi Harald Glööckler tarzıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti

RTL röportajında ​​Glööcker, estetik ameliyatlarının bir ev parasına denk geldiğini ifade ederken, "O parayla bir ev inşa edebilirsiniz. Vücuduma 600 bin Euro (22.372.560,00 TL) yatırım yaptım. Ama bu rakamın üzerinde de olabilirim. Çünkü 30 yıldır enjeksiyon yapıyorum, kuaföre gidiyorum, bu yüzden her şeyi eklemeniz gerekiyor" diye konuştu.