Almanya'nın 'şatafatlı prensi' olarak anılıyor! Sevilen yarışmanın jürisi Harald Glööckler tarzıyla sosyal medyanın gündemine yerleşti

Almanya’nın popüler moda programlarından My Style Rocks Germany, yarışmacılarından çok jürisindeki bir isimle bir hayli popüler. Almanya'nın ünlü moda tasarımcılarından biri olan Harald Glööckler dikkat çekici dudakları ve sıra dışı stiliyle sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
Glööckler'in tarzını tanımlayan özellikleri ise, gösterişli makyajı, simsiyah sakalları, dolgun dudakları ve sürekli yapılı olan saçları..
RTL'ye konuşan Glööckler annesinin gözünün önünde yaşlandığını görmesinin ardından estetik operasyonlara karar verdiğini söyleyerek, "Annemin gözümün önünde yaşlandığını görmek beni derinden etkiledi. Bunu kendim için yavaşlatmak istedim" dedi.
RTL röportajında Glööcker, estetik ameliyatlarının bir ev parasına denk geldiğini ifade ederken, "O parayla bir ev inşa edebilirsiniz. Vücuduma 600 bin Euro (22.372.560,00 TL) yatırım yaptım. Ama bu rakamın üzerinde de olabilirim. Çünkü 30 yıldır enjeksiyon yapıyorum, kuaföre gidiyorum, bu yüzden her şeyi eklemeniz gerekiyor" diye konuştu.
Sosyal medya kullanıcılarının bazıları modacının tarzını beğenirken bazıları ise eleştiri yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Kendisine has. Ben çok orijinal buldum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Olacak iş değil" yorumunu yaptı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum