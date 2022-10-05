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Altı bacaklı kurbağa hayatını değiştirdi! “İyi şans getirdi” dedi, servet kazandı

05.10.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Tayland’ın Phayao eyaletinde yaşayan Somboon Tuakrua isimli bir adam yaklaşık 1 yıl önce altı ayaklı bir kurbağa buldu. Fazladan iki bacağı bulunan kurbağayı alarak evine getiren Tuakrua ona bakmaya başladı. Kurbağayı bulduğu günün hayatını değiştirdiğini ifade eden Tuakrua o zamandan beri hayvanın kendisine iyi şans getirdiğini söyledi.

Yerel basına konuşan Tuakrua kurbağa ile aralarında özel bir bağ bulunduğunu dile getirerek hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Tuakrua bütün şans oyunlarında altı rakamını kullanmaya başladı ve kazandı. İlhma kaynağı olan kurbağasına iyi bakması karşılığında bir servet kazandığını ifade eden Tuakrua, her gün onu öpüyor ve iyi şans getirdiğini için teşekkür ediyor.

RENK DEĞİŞTİREBİLİYOR

Mueang bölgesinde yaşayan 50 yaşındaki Somboon Tuakrua evinin balkonunda altı bacaklı kurbağayı gördüğünde büyük bir şaşkınlık yaşadı. Oldukça uysal olan hayvanı yakalayarak bahçesindeki bir kuyuya koyan Tuakrua buranın artık hayvanın yeni evi olduğunu söyledi. Zamanla aralarında özel bir bağ oluştuğunu dile getiren Tuakrua kurbağanın fazladan iki bacağının dışında renk değiştirebildiğini de söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Tayland kurbağa
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