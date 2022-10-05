Altı bacaklı kurbağa hayatını değiştirdi! “İyi şans getirdi” dedi, servet kazandı

Yerel basına konuşan Tuakrua kurbağa ile aralarında özel bir bağ bulunduğunu dile getirerek hayatının tamamen değiştiğini söyledi. Tuakrua bütün şans oyunlarında altı rakamını kullanmaya başladı ve kazandı. İlhma kaynağı olan kurbağasına iyi bakması karşılığında bir servet kazandığını ifade eden Tuakrua, her gün onu öpüyor ve iyi şans getirdiğini için teşekkür ediyor.