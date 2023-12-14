Amerika'nın en tehlikeli genelev sokağı olarak kabul ediliyor! Görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesindeki Figueroa Caddesi'ni ziyaret eden bir fenomenin izlenimleri sosyal medyanın gündemine yerleşti. Şehrin en önemli caddelerinden biri olarak kabul edilen Figueroa, birçok alışveriş merkezine ve eğlence mekanına ev sahipliği yapıyor. Ancak bu cadde 'genelev sokağı' unvanıyla popüler.
Fatih Koparan isimli bir gezgin YouTube videosu olarak paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti. Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sokakta böyle mi dolaşıyor bunlar?" yorumunu ekledi.