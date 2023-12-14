Amerika'nın en tehlikeli genelev sokağı olarak kabul ediliyor! Görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesindeki Figueroa Caddesi'ni ziyaret eden bir fenomenin izlenimleri sosyal medyanın gündemine yerleşti. Şehrin en önemli caddelerinden biri olarak kabul edilen Figueroa, birçok alışveriş merkezine ve eğlence mekanına ev sahipliği yapıyor. Ancak bu cadde 'genelev sokağı' unvanıyla popüler.

