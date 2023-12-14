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    4. Amerika'nın en tehlikeli genelev sokağı olarak kabul ediliyor! Görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    Amerika'nın en tehlikeli genelev sokağı olarak kabul ediliyor! Görüntüler sosyal medyada gündem yaratmayı başardı

    14.12.2023 15:45 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesini ziyaret eden bir fenomenin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem yarattı. Los Angeles'ın tehlikeli genelev sokağı olarak kabul edilen Figueroa Caddesi'ndeki görüntüler sosyal medyanın gündemine yerleşti. Görüntülerde kadınların iç çamaşırıyla sokaklarda dolaştığı anlar yer aldı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles bölgesindeki Figueroa Caddesi'ni ziyaret eden bir fenomenin izlenimleri sosyal medyanın gündemine yerleşti. Şehrin en önemli caddelerinden biri olarak kabul edilen Figueroa, birçok alışveriş merkezine ve eğlence mekanına ev sahipliği yapıyor. Ancak bu cadde 'genelev sokağı' unvanıyla popüler.

    Kesfet

    Fatih Koparan isimli bir gezgin YouTube videosu olarak paylaştığı görüntüler kısa sürede sosyal medyanın ilgisini çekti. Söz konusu görüntülere sosyal medya kullanıcıları tarafından binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sokakta böyle mi dolaşıyor bunlar?" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Amerika
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