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Anitta'nın dekoltesi 2022 MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vurdu!

29.08.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik dünyasının enlerin seçildiği 2022 MTV Video Müzik Ödülleri coşkulu bir törenle sahiplerini buldu. Taylor Swift’in prestijli ‘Yılın Klibi’ ödülünü aldığı gecede ABD’li rapçi Nicki Minaj Öncü Ödülü’nün sahibi oldu. Geceye ünlü şarkıcı Anitta'nın ilginç kıyafeti damga vurdu.

Brezilyalı sanatçı Anitta , dün gece gerçekleşen 2022 MTV Video Müzik Ödülleria performansı ve galibiyetiyle tarih yazdı.

DEKOLTESİ ÖDÜLE DAMGA VURDU

Ünlü Latin şarkıcı, geceye kırmızı tek göğsünü açıkta bırakan kostümüyle ve aldığı ödülle damga vurdu.
'Envolver' adlı şarkısıyla, En İyi Latin Şarkı Ödülü'nü alan Anitta , MTV ödül törenine aday gösterilen, orada performans sergileyen ve ödül alan ilk kişiydi.
Kategoride , Bad Bunny, J Balvin, Becky G ve Karol G gibi Latin müziği ağır sıkletlerinin yer aldığı oldukça güçlü rakipler vardı.
Anitta sahnede ödülünü alırken, "Gerçekten bunu beklemiyordum, sanırım ağlayacağım" dedi. "Bunu bilmeyenler için söylemek istiyorum, bu gece tarihte ilk kez Brezilya aldı. Aileme ve hayranlarıma adıyorum."
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anitta ünlü şarkıcı
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