Anitta'nın dekoltesi 2022 MTV Video Müzik Ödülleri'ne damga vurdu!

Brezilyalı sanatçı Anitta , dün gece gerçekleşen 2022 MTV Video Müzik Ödülleria performansı ve galibiyetiyle tarih yazdı.
DEKOLTESİ ÖDÜLE DAMGA VURDU
Ünlü Latin şarkıcı, geceye kırmızı tek göğsünü açıkta bırakan kostümüyle ve aldığı ödülle damga vurdu.
'Envolver' adlı şarkısıyla, En İyi Latin Şarkı Ödülü'nü alan Anitta , MTV ödül törenine aday gösterilen, orada performans sergileyen ve ödül alan ilk kişiydi.
Kategoride , Bad Bunny, J Balvin, Becky G ve Karol G gibi Latin müziği ağır sıkletlerinin yer aldığı oldukça güçlü rakipler vardı.
Anitta sahnede ödülünü alırken, "Gerçekten bunu beklemiyordum, sanırım ağlayacağım" dedi. "Bunu bilmeyenler için söylemek istiyorum, bu gece tarihte ilk kez Brezilya aldı. Aileme ve hayranlarıma adıyorum."
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