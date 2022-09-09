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  4. Anne ve babası bir anlığına arkasını döndü! Harekete geçip bebeği market arabasından çaldı

Anne ve babası bir anlığına arkasını döndü! Harekete geçip bebeği market arabasından çaldı

09.09.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Afrika’daki bir süpermarketin güvenlik kamerasında ilginç bir kaçırılma olayı yansıdı. Anne ve baba alışveriş yaptıkları sırada küçük çocuklarını market arabasına oturttu. O anlarda alışveriş yapan 50’li yaşındaki başka bir kadın genç çiftin yanına yaklaştı. Ebeveynlerinin arkasının dönük olmasını fırsat bilen kadın bebeğe doğru hamle yaparak onu oturduğu market arabasından çaldı.

Güney Afrika’daki bir süpermarkette çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Alışveriş yaptıkları sırada bebeklerini bir market arabasına bırakan çift dehşeti yaşadı. Anne ve babası kısa bir süre süpermarketin dondurucusuna bakarken 50’li yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheli bebeğin yanına doğru yürüdü ve market arabasından sessiz bir şekilde onu kaçırdı. Saniyeler içinde market arabasına yiyecek koymak için dönen anne ve baba bebeklerinin kaçırıldığını fark ederek süpermarketin güvenliğine haber verdi.

ŞAKA YAPTIKLARINI İDDİA ETTİLER

Anne ve babanın güvenlik güçlerine haber vermesi üzerine süpermarketin kapılarını kilitlendi. Bebekle birlikte yakalanan iki kadın gözaltına alınarak tutuklandı. İki kadını daha önce hiç görmemiş olan ebeveynler bebeklerine kavuştuktan sonra kadınlardan şikayetçi oldu. Her iki kadın da kaçırmaya teşebbüs şüphesiyle tutuklanarak karakola götürüldü ve polise verdikleri ifadede sadece şaka yaptıklarını dile getirdi.
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Anahtar Kelimeler:
market güney afrika
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