Anne ve babası bir anlığına arkasını döndü! Harekete geçip bebeği market arabasından çaldı

Güney Afrika’daki bir süpermarkette çekilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. Alışveriş yaptıkları sırada bebeklerini bir market arabasına bırakan çift dehşeti yaşadı. Anne ve babası kısa bir süre süpermarketin dondurucusuna bakarken 50’li yaşlarında olduğu tahmin edilen şüpheli bebeğin yanına doğru yürüdü ve market arabasından sessiz bir şekilde onu kaçırdı. Saniyeler içinde market arabasına yiyecek koymak için dönen anne ve baba bebeklerinin kaçırıldığını fark ederek süpermarketin güvenliğine haber verdi.