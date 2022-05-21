Annesi gördüğünde şoke olmuştu! Çenesiz doğan adam aradığı aşkı buldu: Evlenmemi asla beklemiyorlardı

Yüzünün yarısı kayıp olarak dünyaya geldikten sonra hayatı boyunca şiddetli zorbalığa maruz kalan Williams, durumunun kendisini engellemesine artık izin vermediğini ve özgüvenini geliştirdiğinden beri hayatın karşısına güzel sürprizler çıkarttığını söyledi. 41 yaşındaki adam nadir görülen sağlık sorunu nedeniyle insanların ondan korkarak kaçtığını ve annesinin bile doğum sırasında büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlattı.

“HAYATIMIZI YAŞIYORUZ”

Bir atölyede kaynakçı olaran çalışan Williams, insanların kendisini yadırgayan bakışları nedeniyle onlarla iletişim kurmanın zor olduğunu anlattı.

Williams, 2019'da 39 yaşındaki ruh eşi Vania ile tanışana kadar uzun zamandır günlerinin geri kalanını bekar bir adam olarak yaşayacağını varsaymıştı. Williams, “Biriyle çıkmak benim için de zordu çünkü özgüvenim çok düşüktü ve değersiz hissediyordum ama kendime inanmaya başladığımda ve daha fazlasını hak ettiğimi fark ettiğimde sonunda gerçek aşkı buldum” dedi.

Eşiyle ilk tanıştıklarında arkadaş olduklarını ve zamanla aralarındaki özel bağı fark ettiklerini dile getiren Williams, “Başlangıçta arkadaştık ama sonunda çıkmaya başladık ve aşık olduk. 2020'de evlendik. Eminim insanlar benim evlenmemi asla beklemiyorlardı. Dürüst olmak gerekirse, ben de yapacağımı düşünmedim. Hayatımızı yaşıyoruz ve çok mutluyuz” diye konuştu.

Kendisiyle benzer bir şekilde farklılıkları nedeniyle dışlanan insanlara ilham olmak için kendi hikayesini anlattığını ifade eden Williams, “İntiharı düşündüğüm zor ve yorucu zamanlarım oldu. Bazen saklanmak ve sadece ağlamak istedim. Tanrı’nın beni böyle yaratmasının bir nedeni olduğunu anladım. Bu yükü bana taşıyabileceğimi bildiği için verdi” dedi.