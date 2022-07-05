Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.
Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.
Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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