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Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

05.07.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Tünektepe Teleferik Tesisleri'ne yakın bir bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına, 5 helikopter ve 4 uçak ile helikopterden 7 arazöz ile de karadan müdahale ediliyor.

Yangın nedeniyle, teleferik seferlerinin de durdurulduğu bildirildi.

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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arazöz

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