Antik dünyanın gizemli kral mezarları! Tam 2 bin yıllık:Normal insanların gömülemeyeceği kadar lüks

Antik dünyadan iz taşıyan yapıların inşa edildiği İzmit’te tarihe ışık tutan değerli eserler bulunuyor. Kabaoğlu Mahallesi’nde ’kral mezarları’ olduğu tahmin edilen tümülüsler (bir mezar ya da mezarlık içeren, toprak yığılarak oluşturulmuş tepecik) de bu önemli yapılar arasında yer alıyor. 2 bin yılı aşkın tarihe sahip olduğu öngörülen bölgedeki 7 tümülüsün Bitinya Krallığı’na mensup kişilere ait olabileceği düşünülüyor. Etrafı otlarla sarılı tümülüsler, terk edilmiş ürkütücü haliyle ise görenleri şaşkına çeviriyor. Harabeye dönen yapı, turizme kazandırılacağı günü bekliyor.

İzmit’in İstanbul dışında Roma İmparatorluğu’na başkentlik yapan Anadolu’daki tek şehir olduğunu belirten Tarih Bilimci Onur Şahna, "İzmit, eski bir imparatorluğun başkentidir. İzmit’te eski dönemden kalma tümülüsler bulunuyor. Bu tümülüsler şehir merkezine 3 kilometre uzaklıktadır. 7 tümülüsten 3’ü köyün içinde, 4’ü de köyün civarında bulunuyor. Bu tümülüslerden 2 tanesinde kazı çalışması yapıldı fakat uzun süre önce soyguncular tarafından soyulduğu için içerisinde hiçbir şey bulunamadı. Bu tümülüsler Helenistik dönemde yapılmıştır. Tümülüslerin Bitinya Krallığı’na mensup kişilere ait olabileceği düşünülüyor, çünkü bunlar normal bir insanın gömülemeyeceği kadar lüks mezarlar. 1950’lerde bu tümülüsler soyulmuş, şu anda burası ziyarete kapalı bir durumda. Cumhuriyet kurulduktan sonra arkeoloji ve tarihe olan yoğun ilgi sebebiyle burada bir takım çalışmalar yapılmış, kazı çalışmaları sırasında tümülüslerin içerisinde bir gömü malzemesi bulunamamış" dedi.