Antik Mısır’ın tarihine ışık tutan Orta Doğu’nun en eski müzesi: Kahire Mısır Müzesi

1895 yılında başkent Kahire’de yapımına başlanan ve 1902 yılında Mısır’ın son Hidivi olan II. Abbas Hilmi Paşa döneminde açılışı yapılan Müze, Orta Doğu’nun en eski müzesi olarak kabul ediliyor. 1902 yılından bu yana faaliyette olan Kahire Mısır Müzesi, milattan önce ve sonrasına dayanan Mısır’ın yüzlerce yıllık tarihini yansıtan yaklaşık 150 bin parça tarihi eseri barındırıyor.

“FARKLI YÜZYILLARDA YÜZLERCE ESER BULUNUYOR”

Müze ziyaretçilerinden Muhammed Fethi, yaptığı açıklamada, “Müze çok büyük ve tüm eserlere vakit ayırmak gerçekten yorucu olsa da baya zevkli. Eski firavun hanedanlıkları döneminde yaşamış olan krallara ait dev heykeller, o dönemden kalan kalkan, savaş malzemeleri ve kralların şahsi eşyaları gerçekten büyüleyici.” ifadelerini kullandı.

Müzeye Kahire dışından yaklaşık 3 saatlik bir mesafe kat ederek bir grup arkadaşıyla birlikte geldiğini ifade eden Fethi, “Bir Mısırlı olarak ülkemin tarihinden gurur duyuyorum. Gerçekten Mısır, 7 bin yıllık çok muazzam bir geçmişe sahip ve müzeye geldiğimizde bunu çok daha iyi anladım.” dedi.

Fethi ayrıca, arkadaşlarıyla birlikte müzede çok güzel vakit geçirdiğini ve kesinlikle imkanı olan herkesin bir kez bile olsa Mısır Müzesi'ni ziyaret etmesini tavsiye ettiğini söyledi.