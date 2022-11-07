Apollonia Llewellyn’in doğum günü kutlamaları bitmedi! Lüks otel odasındaki kutlamada bluzu dikkat çekti

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen Apollonia Llewellyn, Paris’in Louvre bölgesinde kahvesini ve kruvasınını yerken keyifli doğum günü karelerini paylaşmıştı. Fenomen isim Manchester’a döndü ve bir kez de burada doğum gününü kutlamak istedi. Lüks bir otel odasında yatağın köşesine oturan fenomen isim cesur bluz tercihiyle hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Kırmızı balonlar ve güllerle süslenen otel odasında poz veren Apollonia Llewellyn gönderisine, “Aşkı hissediyorum. 23 bebek!” notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları Apollonia Llewellyn’in gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü doğum gününü kutlarken güzelliğini öven yorumlarda da birleşti.