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Apollonia Llewellyn’in doğum günü kutlamaları bitmedi! Lüks otel odasındaki kutlamada bluzu dikkat çekti

07.11.2022 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada fenomeni Apollonia Llewellyn’in doğum günü kutlamaları bir türlü bitmedi. 23 yaşında giren fenomen isim ilk olarak Fransa’nın Paris kentinde keyifli bir şekilde kahve içtiği anları paylaşmıştı. Fenomen isim bu kez ise lüks otel odasındaki kutlamadan kareler paylaştı.

Sosyal medyada ‘Barbi’ lakabıyla bilinen Apollonia Llewellyn, Paris’in Louvre bölgesinde kahvesini ve kruvasınını yerken keyifli doğum günü karelerini paylaşmıştı. Fenomen isim Manchester’a döndü ve bir kez de burada doğum gününü kutlamak istedi. Lüks bir otel odasında yatağın köşesine oturan fenomen isim cesur bluz tercihiyle hayranlarını heyecanlandırmayı başardı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Kırmızı balonlar ve güllerle süslenen otel odasında poz veren Apollonia Llewellyn gönderisine, “Aşkı hissediyorum. 23 bebek!” notunu ekledi.

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Sosyal medya kullanıcıları Apollonia Llewellyn’in gönderisini kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü doğum gününü kutlarken güzelliğini öven yorumlarda da birleşti.

APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn

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