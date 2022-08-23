Arabasının kolunda gördü, sadece 5 dakika dokundu! Peçeteden zehirlenen kadın dehşeti yaşadı

Doğum gününü kutlamak için eşiyle birlikte Houston’daki bir restorana giden kadın, eğlence bitiminde evlerine dönmek için arabalarına doğru hareket ettiklerinde dehşeti yaşadı. Arabasını kapı koluna sıkıştırılan bir peçete gören Mims hiç düşünmeden onu tutup çöpe attı. Fox 26’ya konuşan Mims, “Peçeteyi atmam 5 dakika sürmüştür. Kapıyı parmak uçlarımla açtım. Kocama kapıya peçeteyi onun kayup koymadığını sordum” dedi.

YIKAMASINA RAĞMEN GEÇMEDİ

Peçeteyi kocasının koymadığını öğrendikten sonra tedirgin olan Mims restorana dönerek arabaya binmeden önce ellerini yıkadığını söyledi. Ancak birkaç dakika içinde Mims’in elleri karıncalaşmaya başladı ve durum kötüleşti. Mims o anları, “Belki beş dakika sonra tüm kolum karıncalanmaya ve uyuşmaya başladı. Nefes alamıyordum. Sıcak basmaya başladı, göğsüm ağrıyordu, kalbim çok hızlı atıyordu” sözleriyle anlattı.

Mims’in durumunun kötüleşmesi üzerine eşi onu hemen hastaneye götürdü. Hastanede doktorlar idrar örnekleri, kan testleri ve CAT taraması yaptı. Ardından hayati fonksiyonlarının yerinde olduğunu söylediler. Doktorların durumu anlamak için ellerinde yeterli veri olmadığını dile getirdiğini anlatan Mims, “Doktor geldi ve ne olduğunu belirlemek için yeterli veriye sahip olmadıklarını söyledi. Ancak bilinmeyen bir maddeden akut zehirlenme olduğunu söyledi” dedi.