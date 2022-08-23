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  4. Arabasının kolunda gördü, sadece 5 dakika dokundu! Peçeteden zehirlenen kadın dehşeti yaşadı

Arabasının kolunda gördü, sadece 5 dakika dokundu! Peçeteden zehirlenen kadın dehşeti yaşadı

23.08.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nin Houston kentinde yaşayan Erin Mims isimli bir kadın, kocasıyla birlikte doğum gününü kutlamak için bir restorana gitti. Doğum günü kutlaması sırasında eğlenen çift evlerine dönmek için arabalarına yöneldiğinde ise dehşeti yaşadı. Arabasının kapısına bir peçete yerleştirildiğini gören Mims, onu parmaklarının ucuyla alıp attı. Ancak sonrasında peçeteden zehirlendiği ortaya çıktı.

Doğum gününü kutlamak için eşiyle birlikte Houston’daki bir restorana giden kadın, eğlence bitiminde evlerine dönmek için arabalarına doğru hareket ettiklerinde dehşeti yaşadı. Arabasını kapı koluna sıkıştırılan bir peçete gören Mims hiç düşünmeden onu tutup çöpe attı. Fox 26’ya konuşan Mims, “Peçeteyi atmam 5 dakika sürmüştür. Kapıyı parmak uçlarımla açtım. Kocama kapıya peçeteyi onun kayup koymadığını sordum” dedi.

YIKAMASINA RAĞMEN GEÇMEDİ

Peçeteyi kocasının koymadığını öğrendikten sonra tedirgin olan Mims restorana dönerek arabaya binmeden önce ellerini yıkadığını söyledi. Ancak birkaç dakika içinde Mims’in elleri karıncalaşmaya başladı ve durum kötüleşti. Mims o anları, “Belki beş dakika sonra tüm kolum karıncalanmaya ve uyuşmaya başladı. Nefes alamıyordum. Sıcak basmaya başladı, göğsüm ağrıyordu, kalbim çok hızlı atıyordu” sözleriyle anlattı.
Mims’in durumunun kötüleşmesi üzerine eşi onu hemen hastaneye götürdü. Hastanede doktorlar idrar örnekleri, kan testleri ve CAT taraması yaptı. Ardından hayati fonksiyonlarının yerinde olduğunu söylediler. Doktorların durumu anlamak için ellerinde yeterli veri olmadığını dile getirdiğini anlatan Mims, “Doktor geldi ve ne olduğunu belirlemek için yeterli veriye sahip olmadıklarını söyledi. Ancak bilinmeyen bir maddeden akut zehirlenme olduğunu söyledi” dedi.

“İLK KEZ BÖYLE BİR VAKA GÖRÜYORUZ”

“İLK KEZ BÖYLE BİR VAKA GÖRÜYORUZ”
Yaşadığı olayın şaşkınlığını üzerinden atamayan Mims, hastanedeki tedavisinin sonrasında polise ihbarda bulundu. Houston Polis Departmanı, Erin’in polise şikayette bulunmasının ardından ilk kez bu tür bir vaka gördüğünü söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme Amerika peçete
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