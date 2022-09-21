Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift evliliklerinin ilk yılını kutladı! Sosyal medyadan olumsuz eleştirilere meydan okudular

7 çocuk annesi 62 yaşındaki Cheryl McGregor, 2012 yılında oğlunun restoranında çalışan Kuran McCain ile tanıştı. Tanıştıktan sonra 2020 yılında konuşmaya başlayan ikilinin arasındaki bağ kısa sürede güçlendi ve çift birbirine aşık oldu. İlişkilerinin sosyal medyadan eleştiri toplamasına rağmen çift kendilerini “Bağımız sonsuz” diyerek savundu. 2021 yılında sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren ikili ilk evlilik yıldönümlerini kutlayarak eleştirilere meydan okudu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde TikTok’tan canlı yayınladıkları bir törenle evlenen çift o dönemde popüler olmayı başarmıştı. TikTok’ta 2.8 milyon takipçisi bulunan çift geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne aradıklarını ve bebek alışverişine çıktıklarını söylemişti. Sosyal medya kullanıcılarının kısa zaman sonra ayrılmaların beklediği ikili evliliklerinin ilk yılını kutlayarak ‘gerçek aşkın ölümsüzlüğünü’ takipçilerine gösterdi.

Sosyal medya kullanıcıları çiftin evlilik yıldönümlerini kutladıkları paylaşıma binlerce yorum yaptı. Bazı kullanıcılar ikilinin evliliklerini kutlarken bazıları ise onları eleştirmeyi tercih etti.