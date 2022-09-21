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Aralarında 37 yıllık yaş farkı bulunan çift evliliklerinin ilk yılını kutladı! Sosyal medyadan olumsuz eleştirilere meydan okudular

21.09.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

62 yaşındaki Cheryl McGregor ve 25 yaşındaki kocası Kuran McCain TikTok’tan özel hayatlarına dair yaptıkları paylaşımlarla kısa sürede fenomene dönüşmeyi başardı. Aralarında 37 yıllık yaş farkı nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan ikili geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Bütün olumsuz yorumlara meydan okuyan çift evliliklerinin yıl dönümünü sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla kutladı.

7 çocuk annesi 62 yaşındaki Cheryl McGregor, 2012 yılında oğlunun restoranında çalışan Kuran McCain ile tanıştı. Tanıştıktan sonra 2020 yılında konuşmaya başlayan ikilinin arasındaki bağ kısa sürede güçlendi ve çift birbirine aşık oldu. İlişkilerinin sosyal medyadan eleştiri toplamasına rağmen çift kendilerini “Bağımız sonsuz” diyerek savundu. 2021 yılında sade bir nikah töreniyle dünyaevine giren ikili ilk evlilik yıldönümlerini kutlayarak eleştirilere meydan okudu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDULAR

Amerika Birleşik Devletleri’nin Georgia eyaletinde TikTok’tan canlı yayınladıkları bir törenle evlenen çift o dönemde popüler olmayı başarmıştı. TikTok’ta 2.8 milyon takipçisi bulunan çift geçtiğimiz aylarda çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne aradıklarını ve bebek alışverişine çıktıklarını söylemişti. Sosyal medya kullanıcılarının kısa zaman sonra ayrılmaların beklediği ikili evliliklerinin ilk yılını kutlayarak ‘gerçek aşkın ölümsüzlüğünü’ takipçilerine gösterdi.
Sosyal medya kullanıcıları çiftin evlilik yıldönümlerini kutladıkları paylaşıma binlerce yorum yaptı. Bazı kullanıcılar ikilinin evliliklerini kutlarken bazıları ise onları eleştirmeyi tercih etti.
Bir sosyal medya kullanıcısı evlilik yıldönümü için ikilinin paylaşımına, “Yaşlanabiliyorken neden mutlu olamayasın? Sizi tebrik ediyorum” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kim ne derse desin işte burada ilişkilerini yaşıyorlar” yorumunu ekledi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu yasadışı değil mi?” diyerek duruma tepki gösterdi.
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Anahtar Kelimeler:
tiktok
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