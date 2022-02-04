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  4. Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

Arda Kural, Dilber Ay filminin galasında ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı

04.02.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan Dilber Ay filminin galası önceki akşam yapıldı. Bir dönem sağlık sorunları yaşayan, şimdi de Dilber Ay'ın filminde rol alan Arda Kural ise uzun süre sonra kameralara yakalandı.

2019 yılında kaybettiğimiz usta sanatçı Dilber Ay'ın sarsıcı hayatını anlatan yılın merakla beklenen, en özel filmlerinden Dilber Ay'ın İstanbul galası yapıldı. Yoğun ilginin olduğu gecede 9 salon tamamen dolduğu için ek salon açıldı.

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ÇOK SAYIDA ÜNLÜ İSİM KATILDI

Bu özel geceye film ekibiyle birlikte, sanatçının kızları ve manevi oğlu, eşi İbrahim Karakaş, Aydemir Akbaş, Yılmaz Erdoğan, Mustafa Erdoğan, Haluk Levent, Cansever, Fatih Bulut, Manuş Baba, Sinan Akçıl, Gökhan Türkmen, Şahin Irmak, Çiğdem Batur, Selin Ciğerci gibi birbirinden değerli isimler katıldı.

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Büşra Pekin göğüs dekolteli siyah elbisesiyle dikkat çekti.
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"TİCARETE ATILDIM"

2000'li yıllarda yıldızı parlayan ancak psikoz teşhisi konulmasının ardından zor günler geçiren Arda Kural da galaya katılan isimler arasındaydı. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Arda Kural "Ticarete atıldım. Onun haricinde yazdığım senaryolar var. Bu aralar yoğunum. Onların yapımcılığını yapmak istiyorum ama şimdilik bir şey söylemek istemiyorum. Geçmişte bana herkes tavır almıştı malumunuz. Yapımcı Mustafa Altıoklar'ın yüzünden... Ama hiç pes etmedim. Kendi içimde bir savaş başlattım ve bu savaşı kazandım artık geri dönüyorum." dedi.

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ÜNLÜLERİN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Ceylan

Ceylan

Petek Dinçöz

Petek Dinçöz

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz
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Anahtar Kelimeler:
Arda Kural Dilber Ay
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