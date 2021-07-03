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Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan hakkında flaş iddia! Diziden ayrılıyor mu?

03.07.2021 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri ekranlarda olan Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasına adını yazdıran Arka Sokaklar’dan dizinin hayranlarını çok üzecek bir ayrılığın yaşanacağı konuşuluyor. İddialara göre 15 senedir Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan’ın yapımdan ayrılacağı söyleniyor.

Kanal D'de 15 seneden bu yana ekrana gelen ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar dizisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

15 SENEDİR HÜSNÜ ÇOBAN ROLÜNDE

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.
Pek çok ismin gelip geçtiği dizide rol alan ve 15 senedir seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın yeni bir dizide rol alacağı ve Arka Sokaklar'dan ayrılacağı ileri sürüldü.
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteriyle özdeşleşen Özgür Ozan hakkında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı

AŞK TAKTİKLERİ DİZİSİ

AŞK TAKTİKLERİ DİZİSİ
İddialara göre Özgür Ozan, yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli yapımda rol alacak.
Bu iddialar sonrasında ünlü oyuncunun gelecek sezon Arka Sokaklar dizisinde yer alıp almayacağı merak konusu oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Hiçbir diziden arka sokaklardan alacağı kadar para alamaz. o yüzden ayrılmaz.
başka dizide hiç begenilmez bence
anca baskomiser oldu önünde emniyet amiri olma ihtimali varken bırakmaz ????????????

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