Arka Sokaklar dizisinin Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan hakkında flaş iddia! Diziden ayrılıyor mu?

Kanal D'de 15 seneden bu yana ekrana gelen ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olma unvanını elinde bulunduran Arka Sokaklar dizisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

15 SENEDİR HÜSNÜ ÇOBAN ROLÜNDE

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

Pek çok ismin gelip geçtiği dizide rol alan ve 15 senedir seyircilerin gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Özgür Ozan'ın yeni bir dizide rol alacağı ve Arka Sokaklar'dan ayrılacağı ileri sürüldü.

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakteriyle özdeşleşen Özgür Ozan hakkında çıkan ayrılık haberleriyle ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı

AŞK TAKTİKLERİ DİZİSİ İddialara göre Özgür Ozan, yeni sezonda Netflix platformunda yayınlanacak olan Aşk Taktikleri isimli yapımda rol alacak.