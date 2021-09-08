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Aşık oldukları ünlülerin kartonlarıyla evlenen insanlar herkesi şaşırttı

08.09.2021 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin çocukluktan itibaren aşık olduğu ünlü isimler vardır. Ünlülerin posterlerinin duvarlara asıldığı dönemlerden sosyal medya ile daha yakından takip edilebilen zamanlara geçiş yapıldı. Bu geçiş ünlü isimlere olan takıntıları da arttırdı. Bazı isimler hayallerini gerçekleştirmek için ünlülerin karton maketleriyle evlenmeye kadar gitti. Sizler için bu çılgın düğünleri araştırdık.

Çocukken ünlülere hayran olmak herkesin başına gelen bir durumdur. Hatta kimi hikayelerde ünlülerin kendilerine hayran olan isimlerle evlendiğine dahi denk gelmişsinizdir. Ancak çocukluk tutkusunu daha sonraki dönemlere taşıyan isimleri de unutmamak gerekir. İşte aşık olduğu ünlülerin marketleriyle düğün yapan isimler...

HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİLER

LAUREN ADKINS

LAUREN ADKINS
Alacakaranlık serisi vizyona girmesinden sonra tüm dünyada geniş yankı uyandı. Hayranları Robert Pattison’un canlandırdığı Edward Cullen ve Taylor Lautner’ın hayat verdiği Jacob Black karakterleri için ikiye bölündü. Ancak bir isim var ki Robert Pattison’a olan sevgisini bir üst seviyeye taşıdı. Lauren Adkins, 2014 yılında Pattison’un kartondan fotoğrafı ile dünya evine girdi.
Las Vegas’ta yapılan organizasyonda çoğu evli çiftten daha mutlu olduklarını ifade eden Adkins, “İnsanlar benim deli olduğumu düşünebilir. Ancak ben gerçeğe en yakın olan kişiyim. Bu düğün bana 2 bin sterline mal oldu ve bu umrumda değil. Los Angeles’ta balayımız vardı ve birlikte Hollywood tabelasına tırmandık” diye konuştu.

OLİ LONDON

OLİ LONDON
Kendisini Koreli olarak hissettiğini söyleyen İngiliz fenomen Oli London, geçirdiği 18 estetik operasyonun sonrasında takipçilerine “Artık Koreliyim” demişti. Güney Koreli BTS grubunun üyelerinden Jimin’e hayran olduğunu her fırsatta dile getiren Oli London, Las Vegas’ta ünlü ismin kartonuyla çekildiği bir fotoğrafını yayınladı.
Jimin’e benzemek için 165 bin dolar ( 1 milyon 391 bin TL) harcayan London, 2020 yılının Ocak ayında kendisi için bir düğün hazırladı. London, gezegendeki en sevdiği kişi ile nihayet evlendiğini söyleyerek gündeme gelmeyi başardı.

TARISHA PAYTAS

TARISHA PAYTAS
Bir televizyon programıyla ünlendikten sonra Youtuber olmaya karar veren Tarisha Paytas, 2019 yılının Kasım ayında Hollywood sevilen aktörlerinden Brad Pitt’in kartonuyla evlendi.
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Anahtar Kelimeler:
Brad Pitt
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