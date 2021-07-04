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Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra'sı Burcu Özberk set hallerini paylaştı! "İşte böyle böyle çalışıyoruz"

04.07.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde FOX TV'de ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan ve Esra karakterini canlandıran güzel oyuncu Burcu Özberk, oyunculuk performansı dışında sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu, takipçileri için bir sürpriz yaparak dizisinin setinden set hallerini paylaştı. Özberk paylaşımına "İşte böyle böyle çalışıyoruz" notunu düştü. İşte o paylaşım ve ayrıntılar...

Her Cuma saat 20:00'da FOX TV'de ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan ve Esra karakterine hayat veren oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça konuşuluyor. Özberk, bu defa takipçileri için dizisinin setinden set hallerini paylaştı. İşte detaylar...

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı set hallerini paylaştı!

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi ile ekranlara gelen 31 yaşındaki Burcu Özberk, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden.

Paylaşımlarıyla gündemde

Paylaşımlarıyla gündemde
Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, set dışında özel yaşantısından çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sevenlerine setten sürpriz paylaşım

Sevenlerine setten sürpriz paylaşım
Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burcu Özberk, şimdi de takipçileri için set hallerini paylaştı.

"İşte böyle böyle çalışıyoruz"

"İşte böyle böyle çalışıyoruz"
Güzel oyuncu, dizi ekibinin yer aldığı bir fotoğrafı "İşte böyle böyle çalışıyoruz" notuyla paylaştı.
Set sonrası yine sosyal medyadan hayranlarını keyiflendirmeyi unutmayan Özberk, " Set bitti eve dönüyorum, yorumlar işte böyle hissettirdi" notuyla bir paylaşım da yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Burcu Özberk
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