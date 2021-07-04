Aşk Mantık İntikam dizisinin Esra'sı Burcu Özberk set hallerini paylaştı! "İşte böyle böyle çalışıyoruz"

Her Cuma saat 20:00'da FOX TV'de ekranlara gelen Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan ve Esra karakterine hayat veren oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya paylaşımlarıyla da oldukça konuşuluyor. Özberk, bu defa takipçileri için dizisinin setinden set hallerini paylaştı. İşte detaylar...

Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sı set hallerini paylaştı!

Şimdilerde FOX TV'de yayınlanan Aşk Mantık İntikam dizisi ile ekranlara gelen 31 yaşındaki Burcu Özberk, son dönemin en çok konuşulan isimlerinden.

Paylaşımlarıyla gündemde Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu, set dışında özel yaşantısından çektiği fotoğrafları da takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sevenlerine setten sürpriz paylaşım Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterini canlandıran başarılı oyuncu Burcu Özberk, şimdi de takipçileri için set hallerini paylaştı.

"İşte böyle böyle çalışıyoruz" Güzel oyuncu, dizi ekibinin yer aldığı bir fotoğrafı "İşte böyle böyle çalışıyoruz" notuyla paylaştı.