Aşk Mantık İntikam'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Esra ve Ozan'ın sırrı ortaya çıkıyor!

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen gibi başarılı oyuncuları yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin iddalı dizisi Aşk Mantık İntikam, yeni bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Ozan, Esra'dan ne kadar kaçmaya çalışsa da hep yanında bulur kendisini. Ozan ile Esra arasında gerçekleşen o konuşmaya ise Çağla'da istemsiz dahil olur. Bu gönderiyi Instagram'da gör Aşk, Mantık, İntikam... (@askmantikintikam)'in paylaştığı bir gönderi

Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox TV'de yayın hayatına başlayan Aşk Mantık İntikam dizisi ilk iki bölümü ile izleyiciden tam not almayı başardı.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK? Başrolünü Burcu Özberk ile İlhan Şen'in paylaştığı dizinin yeni bölümünde olaylar hiç beklenmedik bir şekilde ilerleyecek.

OZAN ESRA'DAN ÖZÜR DİLİYOR Şirket'in verilerini çalmakla suçlanan Esra'dan, Ozan özür diler ve amacına ulaşan Esra şirkete geri döner.

ESRA İLE OZAN BAŞBAŞA YEMEKTE Öte yandan şirkette CEO ile yemeğe çıkabilmek için bir yarış başlar ve kazanını elbette Esra olur. Esra'dan uzak durmaya çalıştıkça yanında bitmesine Ozan epey sinirlenir.