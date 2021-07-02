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Aşk Mantık İntikam'ın 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Esra ve Ozan'ın sırrı ortaya çıkıyor!

02.07.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarının sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. 3. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan yeni dizi, kısa sürede izleyicinin ilgi odağı haline geldi. Ozan ve Esra'nın aşkını konu edinen dizide bu hafta beklenmedik bir son yaşanacak. Esra, Ozan'ın tekrar kendisine bir şeyler hissetmesini isterken sırrı ortaya çıkıyor.

Başrollerinde Burcu Özberk ve İlhan Şen gibi başarılı oyuncuları yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'nin iddalı dizisi Aşk Mantık İntikam, yeni bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşanacak. Ozan, Esra'dan ne kadar kaçmaya çalışsa da hep yanında bulur kendisini. Ozan ile Esra arasında gerçekleşen o konuşmaya ise Çağla'da istemsiz dahil olur.

Aşk Mantık İntikam'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

Fox TV'de yayın hayatına başlayan Aşk Mantık İntikam dizisi ilk iki bölümü ile izleyiciden tam not almayı başardı.

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

AŞK MANTIK İNTİKAM YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Başrolünü Burcu Özberk ile İlhan Şen'in paylaştığı dizinin yeni bölümünde olaylar hiç beklenmedik bir şekilde ilerleyecek.

OZAN ESRA'DAN ÖZÜR DİLİYOR

OZAN ESRA'DAN ÖZÜR DİLİYOR
Şirket'in verilerini çalmakla suçlanan Esra'dan, Ozan özür diler ve amacına ulaşan Esra şirkete geri döner.

ESRA İLE OZAN BAŞBAŞA YEMEKTE

ESRA İLE OZAN BAŞBAŞA YEMEKTE
Öte yandan şirkette CEO ile yemeğe çıkabilmek için bir yarış başlar ve kazanını elbette Esra olur. Esra'dan uzak durmaya çalıştıkça yanında bitmesine Ozan epey sinirlenir.

SIRLARI ORTAYA ÇIKACAK

SIRLARI ORTAYA ÇIKACAK
Ozan'ın planı Esra'yı bu yemeğe çıktığı için pişman etmek olurken, Esra ise Ozan'ın yeniden kendisine bir şeyler hissettirmek için elinden geleni yapar. Ancak gecenin sonunda aralarında geçen bir konuşmaya Çağla'da dahil olur ve sırları ortaya çıkar.
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Anahtar Kelimeler:
FOX Burcu Özberk
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