Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak! Fatih Portakal'dan gündem olacak sözler: 'Acun fena gol yedi'

"Acun fena gol yedi. Exxen'i vardı biliyordunuz, çöküyordu hep. Avrupa maçlarında çöküyordu. İnsanlar da çok dertliydi. Yeni ihale yapıldı ve TRT, bu ihaleyi 3 yıllık 100 milyon euro karşılığında aldı. Hayırlı olsun diyelim TRT'ye ama Acun da fena gol yedi burada. Belki Acun 'Benim elimden alın' demiştir. Bilmiyoruz ki..."