Aygün Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aygün Aydın hangi dizilerde rol aldı?

Hakan Sabancı'ya ilişkin sosyal medya paylaşımları ile sık sık magazin gündeminde yer alan oyuncu Aygün Aydın'a üç gün hapis cezası verildi. Hapisten çıkar çıkmaz Sabancı'yı hedef alarak sarf ettiği sözler ve tehditler ağızları açık bırakırken, Aygün Aydın'ın hayatı ve kariyeri merak konusu olmaya başladı. Peki Aygün Aydın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Aygün Aydın hangi dizilerde rol aldı? İşte Aygün Aydın'ın biyografisi...

Aygün Aydın kimdir?

Son yılın en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Aygün Aydın yine son paylaşımında Hakan Sabancı'yı hedef alması ile gündeme geldi.

Ünlü iş insanını takıntı haline getiren ve hakkında ağza alınmayacak sözler eden Aydın'ın hayatı araştırılmaya başlandı.

AYGÜN AYDIN'IN BİYOGRAFİSİ Aygün Aydın, 1995 İstanbul dünyaya geldi. Beykent Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı bölümünde eğitimini tamamladı.

İlk kez televizyon ekranlarında katıldığı Bu Tarz Benim adlı moda programı ile tanınmaya başladı. Ardından Ravi "İncigöz" ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamasıyla kendisini gösterdi.