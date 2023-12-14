Ayı-köpek kavgası görüntüsü viral oldu! Ayıyı köpeğinden kurtaran çoban bu kez ayının hedefi oldu

Erzincan'da çobanlık yapan Mert Yılmaz, sürüsünü otlattığı sırada köpeklerinden birinin bir şeyle boğuştuğunu fark etti. Köpeğinin domuzla karşı karşıya geldiğini düşünen Yılmaz, hızla yanlarına gitti.
Yaklaştığı anda ilk önce durumu anlayamayan Yılmaz, dikkatli bakınca köpekle boğuşanın bir ayı olduğunu fark etti.
O sırada kamerası elinde olan çoban her şeyi anbean kaydetti.
Köpeğinin ısırdığı ayıyı kurtarmak isteyen çoban ne yaptıysa hayvanları ayıramadı. En sonunda eline geçirdiği sopayla kendi köpeğine vuran çoban, ayıyı kurtardı.
Yaralı ayı hızla olay yerinden uzaklaştı.
Köpeğini tasmasından sıkıca tutan çoban daha sonra yeniden kameranın karşısına geçerek yaşadıklarını anlattı. Ayının sonrasında kendisini de kovaladığını belirten çoban "Beni de ayı kovaladı. Yanız ayı köpeğin ağzını yüzünü yardı." dedi.
YouTube hesabına o anlara ait videoyu paylaşan çobanın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.