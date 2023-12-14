Ayı-köpek kavgası görüntüsü viral oldu! Ayıyı köpeğinden kurtaran çoban bu kez ayının hedefi oldu

Erzincan'da çobanlık yapan Mert Yılmaz, sürüsünü otlattığı sırada köpeklerinden birinin bir şeyle boğuştuğunu fark etti. Köpeğinin domuzla karşı karşıya geldiğini düşünen Yılmaz, hızla yanlarına gitti.

Yaklaştığı anda ilk önce durumu anlayamayan Yılmaz, dikkatli bakınca köpekle boğuşanın bir ayı olduğunu fark etti.

O sırada kamerası elinde olan çoban her şeyi anbean kaydetti.

Köpeğinin ısırdığı ayıyı kurtarmak isteyen çoban ne yaptıysa hayvanları ayıramadı. En sonunda eline geçirdiği sopayla kendi köpeğine vuran çoban, ayıyı kurtardı.

BU KEZ HEDEF KENDİSİ OLDU