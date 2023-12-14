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    4. Ayı-köpek kavgası görüntüsü viral oldu! Ayıyı köpeğinden kurtaran çoban bu kez ayının hedefi oldu

    Ayı-köpek kavgası görüntüsü viral oldu! Ayıyı köpeğinden kurtaran çoban bu kez ayının hedefi oldu

    14.12.2023 16:16 | Son Güncelleme:
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    Erzincan'da çobanlık yapan Mert Yılmaz'ın anbean kaydederek sosyal medyada paylaştığı video viral oldu. Karnını doyurmak için kovanlara yaklaşan ayıya, çoban köpeği içgüdüsel olarak sürüsünü korumak isteğiyle saldırdı. Ayıyı güçlükle köpeğinin elinden kurtaran çoban, bu kez de ayının saldırısıyla karşılaştı. Ayı-köpek kavgası ve sonrasında yaşananlar günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

    Erzincan'da çobanlık yapan Mert Yılmaz, sürüsünü otlattığı sırada köpeklerinden birinin bir şeyle boğuştuğunu fark etti. Köpeğinin domuzla karşı karşıya geldiğini düşünen Yılmaz, hızla yanlarına gitti.

    Kesfet

    KÖPEĞİYLE AYNININ BOĞUŞTUĞUNU GÖRDÜ

    KÖPEĞİYLE AYNININ BOĞUŞTUĞUNU GÖRDÜ

    Yaklaştığı anda ilk önce durumu anlayamayan Yılmaz, dikkatli bakınca köpekle boğuşanın bir ayı olduğunu fark etti.

    KAMERAYA KAYDETTİ

    KAMERAYA KAYDETTİ

    O sırada kamerası elinde olan çoban her şeyi anbean kaydetti.

    AYIYI GÜÇLÜKLE KURTARDI

    AYIYI GÜÇLÜKLE KURTARDI

    Köpeğinin ısırdığı ayıyı kurtarmak isteyen çoban ne yaptıysa hayvanları ayıramadı. En sonunda eline geçirdiği sopayla kendi köpeğine vuran çoban, ayıyı kurtardı.


    Yaralı ayı hızla olay yerinden uzaklaştı.

    BU KEZ HEDEF KENDİSİ OLDU

    BU KEZ HEDEF KENDİSİ OLDU

    Köpeğini tasmasından sıkıca tutan çoban daha sonra yeniden kameranın karşısına geçerek yaşadıklarını anlattı. Ayının sonrasında kendisini de kovaladığını belirten çoban "Beni de ayı kovaladı. Yanız ayı köpeğin ağzını yüzünü yardı." dedi.

    YouTube hesabına o anlara ait videoyu paylaşan çobanın paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çoban köpek kavga ayı
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