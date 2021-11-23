Ayşegül Doğan'dan yeni poz! Kendini baştan yarattı

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla adını duyuran Ayşegül Melisa Doğan son görüntüsüyle gündeme geldi.

Yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen ünlü yarışmacının son paylaşımına yorum yağdı. Yeni bir pozunu paylaşan eski yarışmacıyı görenler şoke oldu. Doğan'a takipçileri "Evrim evrim olalı böyle bir evrim görmedi" yorumlarında bulundu.

Bazı takipçileri ise "Kendini yeniden yaratmışsın" diyerek eski yarışmacıyı eleştirdi.

ESTETİKLERİNİ SAYMIŞTI

Ayşegül Doğan daha önce "Yanaklarımda dolgu var. Dişlerim lamine....Keder çizgisi dolgusu, çenede ve gıdıda dolgu var. Düzenli botoks yaptırıyorum. Kaş lifting ve ipek kirpik yaptırıyorum" diyerek estetik itirafında bulunmuştu.