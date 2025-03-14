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Bahar'a 3 ödül birden! Törene damga vuran anlar...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.03.2025 11:29
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Salı akşamlarına damga vuran Bahar dizisi her bölümüyle izleyicisinden tam not almayı başarıyor. Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi Galatasaray Üniversitesi'nin öğrencileri tarafından 3 ödüle lâyık görüldü. Ödül töreninde ise oyuncular arasındaki diyalog dikkat çekti.

Bahar'a 3 ödül birden! Törene damga vuran anlar...

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen '2024 Yılın En'leri ödülleri sahiplerini buldu. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye var mısın?'; 3 ödül birden kazandı.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', 'En İyi Dizi Ödülü'nü aldı. Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, 'En İyi Yönetmen', Demet Evgar ise 'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

ödül 1

Dizinin oyuncuları; Demet Evgar, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya törende bir araya geldi. Demet Evgar, ödül almanın önemine dair düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: 'Yaptığınız işi bir ödül almak için yapmıyorsunuz ama işinizin görünür olması, ödüle layık görülmesi çok kıymetli.'

TÖREN 1

Ünlü oyunculara Bahar setinde gerginlik yaşanıp yaşanmadığı da soruldu. Ecem Özkaya 'Hayır' diyerek yanıt verdi. Hatice Aslan ise 'Karakterleri karıştırmamak lazım' diye knuştu.

TÖREN 2

O ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Demet Evgar ve Hatice Aslan'ın sık sık birbiriyle bakışması ve sarılması dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar bahar
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