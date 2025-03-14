Bahar'a 3 ödül birden! Törene damga vuran anlar...

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen '2024 Yılın En'leri ödülleri sahiplerini buldu. SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye var mısın?'; 3 ödül birden kazandı.

'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', 'En İyi Dizi Ödülü'nü aldı. Dizinin yönetmeni Neslihan Yeşilyurt, 'En İyi Yönetmen', Demet Evgar ise 'En İyi Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünün sahibi oldu.

Dizinin oyuncuları; Demet Evgar, Hatice Aslan ve Ecem Özkaya törende bir araya geldi. Demet Evgar, ödül almanın önemine dair düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi: 'Yaptığınız işi bir ödül almak için yapmıyorsunuz ama işinizin görünür olması, ödüle layık görülmesi çok kıymetli.'

Ünlü oyunculara Bahar setinde gerginlik yaşanıp yaşanmadığı da soruldu. Ecem Özkaya 'Hayır' diyerek yanıt verdi. Hatice Aslan ise 'Karakterleri karıştırmamak lazım' diye knuştu.

O ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

Ancak Demet Evgar ve Hatice Aslan'ın sık sık birbiriyle bakışması ve sarılması dikkatlerden kaçmadı.