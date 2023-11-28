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    4. Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma... ABD'den her şeyin sonunu getirecek silah

    Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma... ABD'den her şeyin sonunu getirecek silah

    28.11.2023 15:07 | Son Güncelleme:
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    Kör kahin olarak da bilinen ünlü medyum Baba Vanga'nın kehanetleri dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Efsanevi Baba Vanga'nın gelecekle ilgili yaptığı tahminler milyonların ilgisini çekerken, Vanga'nın kehanetlerinden biri daha yine gündem oldu. İddialara göre Baba Vanga'nın en dikkat çeken tahminlerinden birinin gerçekleşmesine ise sadece 43 yıl kaldı. Dünyanın en önemli başkentlerinden birinin kuşatılacağının iddia edildiği kehanete göre her şeyin sonunu getirecek silahı ise ABD üretecek.

    Bulgar kökenli kahin Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen günümüzde sık sık haberlere konu olmayı sürdürüyor. Efsanevi Bulgar kadının gelecekle ilgili yapmış olduğu tahminler ilgiyle yakından takip edilirken, milyonlarca insan yaşamıyor olmasına rağmen hala onun söylediklerini merak ediyor.

    Kesfet

    Bulgar kökenli kahin Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen günümüzde sık sık haberlere konu olmayı sürdürüyor. Efsanevi Bulgar kadının gelecekle ilgili yapmış olduğu tahminler ilgiyle yakından takip edilirken, milyonlarca insan yaşamıyor olmasına rağmen hala onun söylediklerini merak ediyor.

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    Ancak çılgın kehanet burada da bitmiyor; Baba Vanga, kuşatma ve saldırı sırasında ABD'nin, yoluna çıkan her şeyi dondurabileceği varsayılan "çevre yıkıcı" adı verilen bir silahı kullanacağını iddia ediyor.
    Bunun tam olarak ne anlama geldiği henüz belli olmasa da silahlanmanın korkunç boyutlara ulaşması düşünülünce, tablo daha da kötüleşiyor.
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    İtalya Roma Baba Vanga kehanet abd
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