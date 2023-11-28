Baba Vanga'nın en korkunç kehanetlerinden biri! 43 yıl kaldı: Savaş ve kuşatma... ABD'den her şeyin sonunu getirecek silah

Bulgar kökenli kahin Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen günümüzde sık sık haberlere konu olmayı sürdürüyor. Efsanevi Bulgar kadının gelecekle ilgili yapmış olduğu tahminler ilgiyle yakından takip edilirken, milyonlarca insan yaşamıyor olmasına rağmen hala onun söylediklerini merak ediyor.



Bulgar kökenli kahin Baba Vanga 1996 yılında hayatını kaybetmiş olmasına rağmen günümüzde sık sık haberlere konu olmayı sürdürüyor. Efsanevi Bulgar kadının gelecekle ilgili yapmış olduğu tahminler ilgiyle yakından takip edilirken, milyonlarca insan yaşamıyor olmasına rağmen hala onun söylediklerini merak ediyor.

'ASIL TEHLİKE' İÇİN 43 YIL KALDI 2024 yılında tüm dünyda suikastler ve mali krizilerin beklendiği Baba Vanga kehanetlerine göre ise asıl 'tehlike' için 43 yıllık süre kaldı.

ABD, ROMA'YI KUŞATACAK 1911 doğumlu Bulgar kahine göre ABD, 2066 yılına kadar İtalya'nın başkenti Roma'yı kuşatacak.

HER ŞEYİ DONDURABİLECEK SİLAH Ancak çılgın kehanet burada da bitmiyor; Baba Vanga, kuşatma ve saldırı sırasında ABD'nin, yoluna çıkan her şeyi dondurabileceği varsayılan "çevre yıkıcı" adı verilen bir silahı kullanacağını iddia ediyor.