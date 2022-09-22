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8 soruda karşı cinsi etkileyen özelliğini söylüyoruz

20.09.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevremizdeki insanların en çok hangi özelliğimizi beğendiğini hep merak ediyoruz. Sadece arkadaş ya da aile ortamında değil, ilişkiler için de geçerli! Hepimizin karşı cinsi etkileyen birtakım özellikleri vardır. Bazıları bu özelliklerinin farkındayken bazıları da farkında olmayabilir.

8 soruda karşı cinsi etkileyen özelliğini söylüyoruz

Peki sizin karşı cinsi etkileyen en belirgin özelliğiniz nedir? Bu özelliğinizi öğrenmek istiyorsanız başlayalım teste!

8 Soruda Karşı Cinsi Etkileyen Özelliğini Söylüyoruz!

1/8

Biriyle tanışırken karşındaki kişide dikkat ettiğin ilk özellik nedir?

Özgüvenli olması
Samimi olması
Sakin olması
Dış görünüşü
Uyumlu olması
Çekingen olması
Zeki olması
Espri yeteneğinin olması
Hepsi
Hiçbiri
2/8

Birinden hoşlandığında ilk adımı kimin atması gerektiğini düşünürsün?

Birinden hoşlandığında ilk adımı kimin atması gerektiğini düşünürsün?
Kadın ilk adımı atmalıdır.
Her iki taraf da ilk adımı atabilir. Kimin attığının ne önemi var ki?
Ben utangaç olduğum için karşı taraf adım atmalıdır.
Erkek ilk adımı atmalıdır.
3/8

Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

Kadın
Erkek
4/8

Bir insanın sana değer verdiğini düşünmen için ne yapması gerekir?

Bir insanın sana değer verdiğini düşünmen için ne yapması gerekir?
Sürpriz yapması
Zor zamanlarda yanımda olması
Kıskanç olması
İltifat etmesi
Evlilik teklifi etmesi
5/8

Kaç yaşındasın?

18 yaş altı
18-24
25-34
35-44
45+
6/8

Eğer hayata yeniden başlasaydın neyi değiştirmek isterdin?

Çevremi
İşimi
Düşüncelerimi
Ailemi
Hiçbiri
Hepsi
7/8

Yalnız kalıp düşünmeye başladığında en çok ne yaparsın?

Yalnız kalıp düşünmeye başladığında en çok ne yaparsın?
Yalnız yürürüm, sakinlik bana iyi geliyor.
Dışarı çıkarım ve yarınlar yokmuş gibi dolaşırım.
Yemek yemeye giderim.
Kitap okurum ya da film izlerim.
Hepsi olabilir, ruh hâlime göre.
Tüm günümü odamda geçiririm.
Hiçbiri.
8/8

Bir insanı hangi özelliği o kişiyi iyi yapar?

Düşünceli olması
Samimi olması
Paylaşımcı olması
Anlayışlı olması
Güvenilir olması
Hepsi
İyilik çok göreceli bir kavram, hiçbiri.

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Anahtar Kelimeler:
Personality Quiz eğlence
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