8 Soruda Karşı Cinsi Etkileyen Özelliğini Söylüyoruz!

Çevremizdeki insanların en çok hangi özelliğimizi beğendiğini hep merak ediyoruz. Sadece arkadaş ya da aile ortamında değil, ilişkiler için de geçerli! Hepimizin karşı cinsi etkileyen birtakım özellikleri vardır. Bazıları bu özelliklerinin farkındayken bazıları da farkında olmayabilir.
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