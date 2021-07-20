Baht Oyunu neden yok, final mi oldu? Baht Oyunu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel gibi isimlerin başrolünde yer aldığı, Kanal D'de yayınlanan Baht Oyunu dizisinin yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almadı. İzleyiciler bu sebeple "Baht Oyunu neden yok?" sorusunu merak ediyor. Peki Baht Oyunu neden yok, yeni bölümü ne zaman?