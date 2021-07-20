Baht Oyunu neden yok, final mi oldu? Baht Oyunu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel gibi isimlerin başrolünde yer aldığı, Kanal D'de yayınlanan Baht Oyunu dizisinin yeni bölümü bu akşam yayın akışında yer almadı. İzleyiciler bu sebeple "Baht Oyunu neden yok?" sorusunu merak ediyor. Peki Baht Oyunu neden yok, yeni bölümü ne zaman?
Baht Oyunu neden yok?
Her Salı akşamı Kanal D'de ekranlara gelen sevilen dizi Baht Oyunu, ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Sevilen dizinin yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı.
İzleyiciler dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını ve neden yayınlanmadığını merak ediyor.
Neden yayınlanmıyor?
Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel gibi genç isimlerin rol aldığı dizinin yeni bölümü, Kurban Bayramı sebebiyle ekranlarda olmayacak.
Dizinin yayın saatinde "Şarkılar Bizi Söyler"in tekrar bölümü yayınlanacak.
Yeni bölüm ne zaman?
Sevilen dizinin yeni bölümü 27 Temmuz 2021 Salı günü ekranlarda olacak.
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