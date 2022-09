Bakan Kasapoğlu, İstanbul'da "Yüz Yüze 100 Gün" programına katıldı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un Fatih ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından "Yüz Yüze Gönül Gönüle" temasıyla düzenlenen "Yüz Yüze 100 Gün" programının Fatih ilçesindeki etkinliğine katıldı.

Organizasyona Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve AK Parti Fatih İlçe Başkanı Orhan Narin ile vatandaşlar katıldı.

Fatih Belediyesi Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, yaptığı konuşmada "Yüz Yüze 100 Gün" programının çok verimli geçtiğini dile getirdi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla önemli ilerleme yaşadığını belirten Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye sıradan, herhangi bir ülke değil. Türkiye'nin mücadelesi her süreçte olduğu gibi günümüzde de olağanüstü mücadele etmektir. Burada bir liderlik vizyonu gereksinimi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık süreçteki liderliği ve gelinen nokta, Türkiye'nin her bir karışında çok güçlü bir şekilde hissediliyor. Hakkari'den Kars'a, Ağrı'ya, Edirne'ye ve Kilis'e kadar bu liderlik vizyonunun neticelerini alıyoruz. Uluslararası alanda Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikamızın apayrı kazanımı var. Türkiye'ye kattığı çok farklı manalar var. Bizler de bu davanın erleri, neferleri olarak bu anlamlı çabada birlikte yürümekten, bu kutlu yolun yolcusu olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Nasıl bu dava hak, eşsiz ve özel bir davaysa, bu davadaki her bir kardeşimiz özel. Hem özverisi hem de çabasıyla her türlü takdire şayan."

Bakan Kasapoğlu, Türkiye için bir hizmet mücadelesi verildiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla gelinen bu noktada Türkiye, adaletten sağlığa, sanayiden eğitime, gençlikten spora kadar bir devrimi gerçekleştirdi. 21 yıllık süreçte çok sayıda arkadaşımız görev aldı. Her birinin ayrı ve özel emekleri var. Her türlü engele, kumpasa ve senaryoya rağmen Allah'ın izniyle ve milletimizden aldığımız güçle durmaksızın yürüyen bir kervan var. İnşallah her şeye rağmen yürüyecek, güçlü bir şekilde yoluna devam edecek bir hareket var. Gençlik ve spor alanında büyük bir ivmeyle, genç odaklı bir siyaset anlayışıyla Türkiye'yi bir yere getirdik. Dün 105 yeni yurt açtık. Avrupa'daki örneklerine bakıldığında yakınına bile yaklaşılmayacak bir tabloyla karşı karşıyayız. 850 bin kapasite, 800 yurt. İspanya'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, ABD'ye bakıldığında bu oranın yüzde 20'lerinde bir altyapı görüyoruz. Bursuyla, kredisiyle, beslenmesiyle, sunulan hizmetlerle geniş bir yelpaze var. Başlı başına bir devrim. Bu konuyu istismar etmeye kalkanlar var. 8 milyon öğrenci üzerinden yurt politikası ortaya koymaya çalışanlar var. Bu yıl rekor bir başvuru aldık. O rekor başvuruyu ilk faz yerleştirmemizde yüzde 80'in üzerinde bir yerleştirme oranıyla tamamladık. Şimdi ikinci fazdayız. Bu süreci de dinamik bir şekilde yürütüyoruz. Dört fazın sonunda tüm gençlerimizi bakanlık yurtlarımızın çatısı altında buluşturacağız. Bu önemli bir başarıdır. Bu bir genç odaklı siyasetin ürünüdür, hizmet ve eser odaklı süreç yönetiminin neticesidir."

Yurtta kalan gençlerin ailelerinden ayrı kaldığını belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Gençlerimizin sıla hasreti ve gurbeti var. Yurtlarımız sıcaklığı, şefkati, güvenliğiyle gençlerimize ikinci yuva olma özelliği taşıyor. Birlikte inşallah hizmet çıtasını daha yukarılara taşıyacağız." dedi.

Kasapoğlu, Fatih'te gerçekleştirdikleri projelere değinerek, "Gerek gençlik gerekse spor alanında Fatih'e kazandırdıklarımız hepimiz için bir iftihar vesilesidir. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle, takım ruhuyla her şeyin en güzelini ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gelecek yıl yapılacak genel seçimlerle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"2023 süreci, sadece Türkiye için değil, bölgemiz ve insanlık için önem arz ediyor. Bu süreçte AK Parti'nin en büyük gücü teşkilatlarımızın misyonu çok mühim ve hayati bir önem arz ediyor. Birlikteliğimiz, teşkilatlarımızla olan çalışmalarımız tüm Türkiye'de güçlenerek, artarak devam edecek. Bu ülkeyi bugünlere nice badireleri atlatarak, nice engelleri ve kumpasları aşarak Cumhurbaşkanımızın liderliği ve engin vizyonu ile getirdiysek bundan sonra da hem bölgesel hem de global anlamdaki süreçlerden kaynaklı sorunları da yine aynı vizyon, liderlik anlayışı ve takım ruhuyla aşacağız. Buna inanıyoruz. Bugüne kadar nasıl her sandıkta, seçim sürecinde rekorlar kırarak, tüm dünyaya örnek olacak bir teşkilat başarısıyla zaferler elde ettiysek, 2023'te de aynı ruhla, motivasyon ve inançla yeni bir başarıyı tüm dünyaya demokrasinin ve adalet haykırışının mesajı olarak ileteceğiz. Hep birlikte daha çok çalışmamız, daha çok gönle girmemiz ve gayret göstermemiz gerekiyor. Bunu bugüne kadar en güzel şekliyle ortaya koyanı AK Parti teşkilatlarıdır. Fatih öncü bir teşkilattır. İstanbul teşkilatımız bu anlamda lokomotiftir, öncü olmuştur. 2023'te İstanbul'da AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın güçlü mesajını tüm dünyaya haykıracağız. 'Durmak yok, yola devam.' diyerek üretmeye, milletimiz ve insanlık için şerre fren, hayra motor olmaya, el birliğiyle kalkınan, herkes için fayda üreten bir millet olmaya devam edeceğiz. Zalimlere karşı haykıran, mazlumun her daim yanında olan medeniyetin evlatları olarak bu kutlu sancağı dalgalandırmaya devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, organizasyon kapsamında Fatih ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Fatih Belediyesi Cerrahpaşa Kütüphanesi'ni gezen Bakan Kasapoğlu, burada gençlerle bir araya geldi. Kasapoğlu, hediye olarak kitap verdiği gençlerle çay içerek sohbet etti.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilçenin bazı bölgelerindeki esnafları gezdi.

- Kabaktepe: "Bakanlığımızın çok kıymetli hizmetleri var"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Gençlik ve Spor Bakanlığının çok kıymetli çalışmalara imza attığını söyledi.

"AK Parti, gençleri siyasetin nesnesi olarak görenlerin elinden alıp siyasetin öznesi kılan bir siyasi hareketin adıdır." diyen Kabaktepe, "Lider olarak Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de sessiz devrimlerinden bir tanesini başardı. Gençlere verdiğimiz değeri en güzel bakanlığımız gösteriyor. Hizmetlerinden ve gençliğe verdiği katkılardan dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Geleceği planlamak ve kurgulamak, gençlere verilen değerle doğru orantılı. Bakanlığımızın çok kıymetli hizmetleri var. Geleceğin planlanması ve kurgulanmasını gerçekleştirilecek genç nesillerin ülkemize, milletimize kazandırılmasındaki hizmetlerinden dolayı kıymetli Bakanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın hem 2023 hem 2053 hem de 2071 hedeflerini seçim zaferleriyle de taçlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.