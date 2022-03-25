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Bakın kimin akrabasıymış! Duyan şaşırıyor: İşte ünlüler ve ünlü akrabaları...

25.03.2022 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hepimizin yakından takip ettiği sanat dünyasının sevilen isimlerinin bazılarının kan bağı bulunuyor. Hangi ünlülerinin birbiriyle akraba olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız. İşte büyük olasılıkla birbirleriyle akraba olduğunu bilmediğiniz ünlüler...

Oynadıkları dizi ve filmlerle adından söz ettiren oyuncular, söyledikleri şarkılarla dinleyicinin gönlünde taht kuran şarkıcılar ve bir döneme damga vuran mankenler. Hangi ünlü isimlerin birbiriyle akraba olduğunu biliyor musunuz? Birbirleriyle akraba olduğunu çok az kişinin bildiği ünlü isimleri sizler için derledik.

ÜNLÜLER VE ÜNLÜ AKRABALARI

Başarılı aktör Halit Ergen ile mutlu bir evlilik süren ünlü oyuncu Bergüzar Korel, pop müzik şarkıcısı İrem Derici ile akraba. Bergüzar Korel daha önce yaptığı bir açıklamada "Biliyor musunuz, biz İrem ile akrabayız. Benim kuzenim ile onun kuzeni evli. Ailelerimiz görüşüyor. Ama bunu çok az kişi biliyor." ifadelerini kullanmıştı.
Ünlü model ve oyuncu Cansu Taşkın'ın dayısı da müzik sektöründe çalışan gibi bir ünlü.
Cansu Taşkın, dayısı müzisyen Metin Özülkü'dür. Cansu Taşkın daha önce sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımda "Canım Dayıcığımla stüdyo. Sürprizler" ifadesine yer vermişti.
Genç oyuncu Miray Daner'in kuzeni de kendisi gibi ünlü bir oyuncu.
Miray Daner'in kuzeni; Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Çukur, İçerde, 7. Koğuştaki Mucize gibi dikkat çeken yapımlarda rol alan ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'dir.
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Anahtar Kelimeler:
Aras Bulut İynemli Bergüzar Korel İrem Derici Miray Daner
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