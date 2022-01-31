Barbie bebeğe dönüşmek için kilo verdi! Değişimiyle herkesi şaşırttı

Avustralya’nın Sidney şehrinde yaşayan Kayla Lavender isimli bir kadın, kostüm tasarımcısı olarak ülkesinde ünlenmişti. Ancak sosyal medyada dikkatleri üzerine çekme süreci kilo verme aşamasıyla başladı. Lavender, çocukluğundan beri hayranlık duyduğu Barbie bebeğe benzemek için sıkı bir diyet programı uyguladı.
KİLO VERME SÜRECİNDE BARBİE BEBEKLER İLHAM OLDU
Barbie bebeklerin kendisi için özel bir yeri olduğunu söyleyen Lavender, “Barbie'ye olan takıntım çocukken başladı ve yetişkin hayatıma kadar devam etti. Onları diyet yapmak ve kilo vermek için bir teşvik olarak kullandığından 200'den fazla oyuncak bebeğim vardı." dedi.
Şu anda Las Vegas'ta yaşayan Kayla, diyet ve fitness rejimini elden geçirerek etkileyici bir şekilde kilo vermeyi başardı.
“UÇAĞA BİNMEKTE ZORLANDIM”
İki yıl önce uçağa bindiğinde maksimum kilo olduğunu ve iki koltuk satın almak zorunda kaldığını fark eden Lavender için bu durum kırılma noktası oldu. Lavender, “İki koltuğa ,bir emniyet kemeri uzatıcıya ihtiyacım vardı. Bu korkunçtu ve kesinlikle ihtiyacım olan uyandırma çağrısıydı." diye konuştu.
Beslenme uzmanları ve doktorların rejimlerini uygulayan Lavender, katı diyetlerden bir sonuç alamayınca 2018 yılında tüm mide ameliyatı geçirdi. Ceraahlar midesinin %80’lik kısmını çıkarttı. O aşamadan sonra hayatını tamamen sağlıklı beslenme ve spor programlarıyla destekledi.
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