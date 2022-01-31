Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Barbie bebeğe dönüşmek için kilo verdi! Değişimiyle herkesi şaşırttı

Barbie bebeğe dönüşmek için kilo verdi! Değişimiyle herkesi şaşırttı

31.01.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’nın Sidney şehrinde yaşayan Kayla Lavender isimli bir kadın, çocukluğundan beri hayranlık duyduğu oyuncak bebeğe dönüşmek için inanılmaz bir değişim geçirdi. 200 kilo olan ve obezite ile mücadele eden kadın, Barbie bebeğin vücudundan ilham alarak kilo verme sürecini başlattı. Lavender’ın değişimi kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

Avustralya’nın Sidney şehrinde yaşayan Kayla Lavender isimli bir kadın, kostüm tasarımcısı olarak ülkesinde ünlenmişti. Ancak sosyal medyada dikkatleri üzerine çekme süreci kilo verme aşamasıyla başladı. Lavender, çocukluğundan beri hayranlık duyduğu Barbie bebeğe benzemek için sıkı bir diyet programı uyguladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attıKan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı
Öncesinde hemşireydi! İş arkadaşları seksi pozlarını görünce...Öncesinde hemşireydi! İş arkadaşları seksi pozlarını görünce...
Öldü zannedilip morga kaldırıldı! Uyanıp ayağa kalktıÖldü zannedilip morga kaldırıldı! Uyanıp ayağa kalktı

KİLO VERME SÜRECİNDE BARBİE BEBEKLER İLHAM OLDU

Barbie bebeklerin kendisi için özel bir yeri olduğunu söyleyen Lavender, “Barbie'ye olan takıntım çocukken başladı ve yetişkin hayatıma kadar devam etti. Onları diyet yapmak ve kilo vermek için bir teşvik olarak kullandığından 200'den fazla oyuncak bebeğim vardı." dedi.
Şu anda Las Vegas'ta yaşayan Kayla, diyet ve fitness rejimini elden geçirerek etkileyici bir şekilde kilo vermeyi başardı.

“UÇAĞA BİNMEKTE ZORLANDIM”

“UÇAĞA BİNMEKTE ZORLANDIM”
İki yıl önce uçağa bindiğinde maksimum kilo olduğunu ve iki koltuk satın almak zorunda kaldığını fark eden Lavender için bu durum kırılma noktası oldu. Lavender, “İki koltuğa ,bir emniyet kemeri uzatıcıya ihtiyacım vardı. Bu korkunçtu ve kesinlikle ihtiyacım olan uyandırma çağrısıydı." diye konuştu.
Beslenme uzmanları ve doktorların rejimlerini uygulayan Lavender, katı diyetlerden bir sonuç alamayınca 2018 yılında tüm mide ameliyatı geçirdi. Ceraahlar midesinin %80’lik kısmını çıkarttı. O aşamadan sonra hayatını tamamen sağlıklı beslenme ve spor programlarıyla destekledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Daha fazla Koreli görünmek istedi! “Cinsel organımı...”

Şaşırtan itiraf: Önünde eşiyle cinsel ilişkiye girmem için...

Şaşırtan itiraf: Önünde eşiyle cinsel ilişkiye girmem için...

Görenler tanıyamadı! "Cinsiyet değiştirme ve dövmeler beni ..."

Görenler tanıyamadı! "Cinsiyet değiştirme ve dövmeler beni ..."

Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı

Kan donduran olay! 3 yaşındaki kızını ayının önüne attı

İlginizi Çekebilir

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

Doğalgaz faturası desteği Şubat’ta başlıyor! Kimler alabilecek? İşte detaylar…

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

ODTÜ, Türkiye'den tek üniversite oldu

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Yargıtaydan emsal karar! Aldatan kocasının yüzünü çizen kadına kötü haber

Yargıtaydan emsal karar! Aldatan kocasının yüzünü çizen kadına kötü haber

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Galatasaray'ın yıldızı Emre Akbaba'yı dünya konuşuyor...

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde 'saatlik araç' detayı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.