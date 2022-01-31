Barbie bebeğe dönüşmek için kilo verdi! Değişimiyle herkesi şaşırttı

KİLO VERME SÜRECİNDE BARBİE BEBEKLER İLHAM OLDU

Barbie bebeklerin kendisi için özel bir yeri olduğunu söyleyen Lavender, “Barbie'ye olan takıntım çocukken başladı ve yetişkin hayatıma kadar devam etti. Onları diyet yapmak ve kilo vermek için bir teşvik olarak kullandığından 200'den fazla oyuncak bebeğim vardı." dedi.

Şu anda Las Vegas'ta yaşayan Kayla, diyet ve fitness rejimini elden geçirerek etkileyici bir şekilde kilo vermeyi başardı.

“UÇAĞA BİNMEKTE ZORLANDIM” İki yıl önce uçağa bindiğinde maksimum kilo olduğunu ve iki koltuk satın almak zorunda kaldığını fark eden Lavender için bu durum kırılma noktası oldu. Lavender, “İki koltuğa ,bir emniyet kemeri uzatıcıya ihtiyacım vardı. Bu korkunçtu ve kesinlikle ihtiyacım olan uyandırma çağrısıydı." diye konuştu.