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Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

12.10.2022 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan: - "Yaklaşık 10 gündür havanın rüzgarlı ve soğuk olması nedeniyle balıkçılar bekledikleri avı yapamıyor, bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor"

Bartın'ın Amasra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle az miktarda balık avlanması tezgahlardaki fiyatları artırdı.

Karadeniz'e açılan balıkçılar, soğuk hava, yağış ve rüzgar sebebiyle Amasra Limanı'na az miktarda palamut avlayarak döndü.

Tezgahlarda istenilen miktarda balık bulunmaması fiyatların yükselmesine neden oldu.

Geçen günlerde tezgahlarda tanesi 20 liraya satılan iri palamudun fiyatı 60 liraya çıktı.

- "Havaların düzelmesiyle aynı bolluğu tekrar yaşamayı umuyoruz"

Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan, AA muhabirine, balık sezonunun başlamasıyla balıkçıların yüzünün palamutla güldüğünü, binlerce kasa balıkla limana döndüklerini söyledi.

Rüzgar ve soğuk hava nedeniyle teknelerin bugünlerde boş döndüğünü anlatan Orhan, "Yaklaşık 10 gündür havanın rüzgarlı ve soğuk olması nedeniyle balıkçılar bekledikleri avı yapamıyor, bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor. Havaların düzelmesiyle aynı bolluğu tekrar yaşamayı umuyoruz." dedi.

Balıkçı Reha Kavcı da havaların soğuk geçmesi nedeniyle 1 haftadır balık avında azalma söz konusu olduğunu dile getirdi.

Balık azlığının fiyatları da ciddi derecede etkilediğini ifade eden Kavcı, "Bolluk zamanında 6 tanesini 100 liraya sattığımız palamudun tanesini bugün 50 liraya satıyoruz. En büyük boy da 60 lira. Denizde balık var, hava müsaade ederse balık tekrar bollaşır, vatandaş da ucuz balık yer. Şu an yine bol olmasa da barbun ve mezgit çıkıyor. Mezgitin kilosu 50, barbunun da kilosu iriliğine göre 70 ila 100 lira arasında değişiyor." diye konuştu.

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

- Amasra Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Tayfun Orhan: - "Yaklaşık 10 gündür havanın rüzgarlı ve soğuk olması nedeniyle balıkçılar bekledikleri avı yapamıyor, bu da fiyatların yükselmesine neden oluyor"

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

Bartın'da soğuk hava balık fiyatlarını yükseltti

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balık palamut deniz fiyat soğuk tezgah

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