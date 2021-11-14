Bella Hadid düğün için gitti, stres attı

Lauren Perez ile David Waltzer'in bir kumsalda yapılacak düğünü için Miami'ye gelen Bella Hadid günün bir kısmını plajda geçirdi. Arkadaşlarıyla stres atan Bella Hadid fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

HERKES ONA BAKTI

Dünyaca ünlü top model Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem olmuştu. Güzelliğinin yanı sıra doğallığıyla da ön plana çıkan isimlerden biri olan Bella Hadid, son birkaç yıldır neredeyse 'her gün' ve 'her gece' ağladığını açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

Sosyal medya hesabından gözyaşları içinde birkaç fotoğrafını paylaşan süper model şunları söylemişti:

“İnsanlar herkesin temelde aynı şekilde hissettiğini unutuyor: Kaybolmuş, kafası karışmış, neden burada olduklarından gerçekten emin değiller. Bu endişe, herkes bunu hissediyor ve bir şekilde üstünü kapatmaya çalışıyor. Kusurlarımızda bir araya geleceğiz."

Hadid bu paylaşımın ardından stres atmak için Miami'ye uçtu. Lauren Perez ile David Waltzer'in düğünü için Miami'de olan Hadid gündüz saatlerini de değerlendirdi.