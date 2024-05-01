Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıktılar! Herkes bu cisimleri merak ediyor: Şimdi de İstanbul'da görüldü

Son zamanlarda sosyal medya, Türkiye'nin farklı illerinde gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisimleri konuşuyor. Elazığ, Muş, Hatay ve Kocaeli'de görülen cisimler vatandaşlarda paniğe yol açtı.

"SANKİ TAKIM ELBİSE GİYMİŞLERDİ"

Hatay'da gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci,“Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" dedi.

İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜ

Son olarak gizemli cisim İstanbul semalarında görüldü.

Son Dakika | Muş ve Kocaeli'de görülen o cisim İstanbul'da da görüldü! İşte o anlar... Sizce bu nedir? pic.twitter.com/VetqoxYH6f — Hava Forum (@HavaForum) May 1, 2024







