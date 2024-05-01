HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıktılar! Herkes bu cisimleri merak ediyor: Şimdi de İstanbul'da görüldü

Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıktılar! Herkes bu cisimleri merak ediyor: Şimdi de İstanbul'da görüldü

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
01.05.2024 22:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin farklı illerinde görülen cisimler sosyal medyanın gündeminde... Hatay'da tanımlanamayan cisimleri görüntüleyen bir vatandaş, “Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı" dedi. Birçok ilde görülen cisimler son olarak İstanbul'da da görüntülendi.

Türkiye'nin farklı illerinde ortaya çıktılar! Herkes bu cisimleri merak ediyor: Şimdi de İstanbul'da görüldü

Son zamanlarda sosyal medya, Türkiye'nin farklı illerinde gökyüzünde görülen tanımlanamayan cisimleri konuşuyor. Elazığ, Muş, Hatay ve Kocaeli'de görülen cisimler vatandaşlarda paniğe yol açtı.

AW192063_03

"SANKİ TAKIM ELBİSE GİYMİŞLERDİ"

Hatay'da gökyüzündeki cisimleri cep telefonu kamerasına kaydeden 35 yaşındaki Ali Değirmenci,“Havaya baktığım zaman 3 cisim gördüm. Sanki takım elbise giymişlerdi ve havada asılı duruyorlardı. Bir süre onları kamerayla çekime aldım ve daha sonra üçü de farklı noktalara yönlendi. Bir anda heyecanımı gizleyemedim" dedi.

AW192063_02

İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜ

Son olarak gizemli cisim İstanbul semalarında görüldü.


Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkeyi alarma geçiren yanardağ felaketi! Tüm uçuşlar durdu, o ülkeye de ilerliyorÜlkeyi alarma geçiren yanardağ felaketi! Tüm uçuşlar durdu, o ülkeye de ilerliyor
Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!Elektronik sigarada kurşun ve uranyum tehlikesi!
Taksim ve İstiklal Caddesi için yeni kararTaksim ve İstiklal Caddesi için yeni karar
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
En Çok Okunan Haberler
Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Kuyumculardan ‘altın’ isyanı!

Kuyumculardan ‘altın’ isyanı!

Ankara'daki sağanak yağış sürüyor! Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı

Ankara'daki sağanak yağış sürüyor! Yollar çöktü, ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar araçlarda mahsur kaldı

Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası: Özel'i vazgeçirdi

Çok konuşulacak İmamoğlu iddiası: Özel'i vazgeçirdi

Korhan Berzeg'in ölümünde korkunç şüphe! 'Sırtlan' detayı dikkat çekti

Korhan Berzeg'in ölümünde korkunç şüphe! 'Sırtlan' detayı dikkat çekti

İsmail Saymaz'dan Ali Erbaş'a 'makam aracı' tepkisi: 'Bu kadar para vereceğine dil kursuna gidip Arapça öğren'

İsmail Saymaz'dan Ali Erbaş'a 'makam aracı' tepkisi: 'Bu kadar para vereceğine dil kursuna gidip Arapça öğren'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Anneler Günü'ne özel indirimler başladı! Flaş fırsatlar ve dahası burada

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.