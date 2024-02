Bella Thorne'un transparan seçimi eleştiri topladı! Önü ayrı arkası ayrı olay

Tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu ilk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçti. 2010 yılının Kasım ayında Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteri ile tanındı. Dizi için Zendaya Coleman ile birlikte söyledikleri Something to Dance For parçası YouTube’da tıklanma rekorları kırdı.