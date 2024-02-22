MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bella Thorne'un transparan seçimi eleştiri topladı! Önü ayrı arkası ayrı olay

Bella Thorne'un transparan seçimi eleştiri topladı! Önü ayrı arkası ayrı olay

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
22.02.2024 08:02 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel içerikli siteye üye olduktan sadece 24 saat sonra bir milyon dolar kazanarak rekora imza atan ve uzun süre bu konuyla konuşulan ABD'li oyuncu Bella Thorne, ten rengi tercih ettiği kıyafetiyle eleştirildi.

Selena Gomez ve Miley Cyrus gibi Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne müstehcen çekimleriyle adından söz ettiriyor.


Youtube

"KENDİNE YAZIK EDİYORSUN"

Onlyfans'a girmesi ve ardından da çektiği kliplerle gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı son olarak Milano Moda Haftası'ndan ten rengi elbisesiyle boy gösterdi.

Meme uçlarını gizlemeyen ve transparan elbisesinin altına tanga iç çamaşırı giyerek poz veren Bella'nın tarzı hayranları tarafından eleştirildi.

Bella Thorne'un kıyafetine "O kıyafet olmuş mu?", "Kendini harcıyor", "Çok vasat görünüyor" yorumları yağdı.

Tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu ilk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçti. 2010 yılının Kasım ayında Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteri ile tanındı. Dizi için Zendaya Coleman ile birlikte söyledikleri Something to Dance For parçası YouTube’da tıklanma rekorları kırdı.

Çocuk yaşta başlayan kariyerinden birçok dizi ve filmde rol alan Amerikalı oyuncu son olarak senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturmuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bella Thorne Oyuncu Selena Gomez
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

İstanbul'da kim önde? Son seçim anketi

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Fatih Terim, Yunanistan'da tarih yazdı!

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Çalışma süresini 40 saate düşürdüler! İmzalar atıldı

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor!

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor!

Survivor'da kameralar umursanmadı! 'Aşk Adası'

Survivor'da kameralar umursanmadı! 'Aşk Adası'

Ara sokaktaki cinsel ilişki itirafı çok konuşulmuştu! Eleştirilere tepki gösterdi

Ara sokaktaki cinsel ilişki itirafı çok konuşulmuştu! Eleştirilere tepki gösterdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.