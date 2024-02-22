Bella Thorne'un transparan seçimi eleştiri topladı! Önü ayrı arkası ayrı olay

Selena Gomez ve Miley Cyrus gibi Disney kanalının şöhrete kavuşturduğu genç kuşak yıldızlardan olan Bella Thorne müstehcen çekimleriyle adından söz ettiriyor.
Onlyfans'a girmesi ve ardından da çektiği kliplerle gündeme gelen oyuncu ve şarkıcı son olarak Milano Moda Haftası'ndan ten rengi elbisesiyle boy gösterdi.
Meme uçlarını gizlemeyen ve transparan elbisesinin altına tanga iç çamaşırı giyerek poz veren Bella'nın tarzı hayranları tarafından eleştirildi.
Bella Thorne'un kıyafetine "O kıyafet olmuş mu?", "Kendini harcıyor", "Çok vasat görünüyor" yorumları yağdı.
Tam adı Anabella Avery Thorne olan genç oyuncu ilk kez 4 yaşındayken bir dergi için kamera karşısına geçti. 2010 yılının Kasım ayında Shake It Up (Haydi Çalkala) dizisinde canlandırdığı CeCe Jones karakteri ile tanındı. Dizi için Zendaya Coleman ile birlikte söyledikleri Something to Dance For parçası YouTube’da tıklanma rekorları kırdı.
Çocuk yaşta başlayan kariyerinden birçok dizi ve filmde rol alan Amerikalı oyuncu son olarak senaryosunu kendi yazdığı 18 yaş sınırlı filmin yönetmen koltuğuna oturmuştu.