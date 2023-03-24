MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berfu Yenenler dudaklarına dolgu yaptırdı mı? O haberi paylaşıp bakın ne dedi

Berfu Yenenler dudaklarına dolgu yaptırdı mı? O haberi paylaşıp bakın ne dedi

24.03.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler iddialara göre dudaklarına dolgu yaptırdı. Geçtiğimiz günlerde saçlarını kestiren ünlü isim bu iddiaları paylaşıp isyan etti. Yeni imajıyla beğeni alan Eser Yenenler'in karısı "Canım ister çene yaptırırım" dedi.

Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren Berfu Yenenler, geçtiğimiz günlerde saçlarını kestirip imaj tazeledi.

Berfu Yenenler'in son hali "Yeni dudaklarıyla" notuyla paylaşılınca ünlü isim sessiz kalmadı. Yenenler bu paylaşıma "Valla yok ajndndjdk birinde dişli gülüyorum birinde dişsiz yorumdaki herkese dm foto mu atayım. ha bu arada canim ister yaparım?" dedi.

berfu

Berfu Yenenler daha sonra kendi sayfasında da o haberi paylaşıp "Canım ister çene yaptırırım canım ister kulak yaptırırım ne bu güzellik baskısı" diyerek isyan etti.

O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi

ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Berfu Yenenler Eser Yenenler

En Çok Okunan Haberler

O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi

O partiden milletvekilliği adaylığı teklifi geldi

Acı haberler peş peşe geldi! Biri hastanede, diğeri otelde...

Acı haberler peş peşe geldi! Biri hastanede, diğeri otelde...

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

İlk sahurda gelen soru sosyal medyada gündem oldu!

Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'

Kariyerindeki ilk maçında 6 dakikada yetti! Spiker bile şaştı kaldı, 'İkinci Arda Güler'

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılamayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık satılamayacak

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

Armağan Çağlayan dayanamadı sordu! "Hürrem yağını oranıza sürerseniz kocanız..."

İlginizi Çekebilir

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Cevabı olay oldu! "Cumhurbaşkanı olarak kimi seviyorsun?"

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Camper deri ayakkabıda kısa süreliğine 1500 TL'nin üzerinde indirim!

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

"Soyunma odasında tamamen çırılçıplak dolaşabiliyoruz" deyince...

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Sıra dışı kokuların izinden gitmek isteyenler buraya! Armani'nin en iyilerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.