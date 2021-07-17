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Berfu Yenenler ergenlik fotoğrafını paylaştı! Kimse tanımadı

17.07.2021 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Eser Yenenler ile mutlu bir evlilik sürdüren 2015 Miss Turkey 4'üncü güzeli Berfu Yenenler, yıllar içerisindeki değişimini gözler önüne serdi. Ergenlik döneminde çekildiği bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Yenenler, karesine, "Ergenlik deyince de ben..." notunu düştü

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ergenlik yıllarında çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

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Miss Turkey 4. güzeli Yenenler, fotoğrafına "Ergenlik deyince de ben be reisler" notunu düştü.

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Berfu Yenenler'in paylaşımına takipçilerinden yorum gecikmedi. Yenenler'i mesaj yağmuruna tutan takipçileri onu Justin Bieber'a benzetti.

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Berfu Yenenler Eser Yenenler
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