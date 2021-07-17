Berfu Yenenler ergenlik fotoğrafını paylaştı! Kimse tanımadı

Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler ergenlik yıllarında çekilen fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı. Miss Turkey 4. güzeli Yenenler, fotoğrafına "Ergenlik deyince de ben be reisler" notunu düştü. Berfu Yenenler'in paylaşımına takipçilerinden yorum gecikmedi. Yenenler'i mesaj yağmuruna tutan takipçileri onu Justin Bieber'a benzetti.

İşte ünlülerin çocukluk halleri!

Şimdiler de iki kız çocuğunun annesi olan bu güzel kadın iri gözlerinden kendisini ele veriyor.

Bakışlarının hala oluşu belki de tanınmasına biraz daha yardımcı olabilir.

MERYEM UZERLİ Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat vermesiyle hayatımıza giren güzeller güzeli oyuncu Meryem Uzerli...

Şimdilerde genç kızların sevgilisi olan bu oyuncuyu tanıyamayan yoktur. Behlül'ümüz olur kendisi.