Bergüzar Korel 'ilk göz ağrısı' Ali'yi paylaştı! Annesinin boyuna gelmiş

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturmuş ve 2010'da oğlu Ali'yi dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tatmıştı.

2020'de ikinci oğlu Han'ı, 2021'in Kasım ayında ise kızı Leyla'yı kucağına alan üç çocuk annesi Bergüzar Korel, sosyal medya hesabında Ali'nin 12'nci yaş gününe özel bir paylaşımda bulundu.



OĞLUNA DUYGUSAL NOT!

Oğlunun doğumundan bir karesiyle son halini Instagram hesabında yayınlayan Korel, paylaşımının altına şu duygusal notu ekledi:

Ali’m..

Güneşim..

Bu hayatta ben en çok anneliği sevdim.

Senin sayende..

Dünyamı değiştirdin..

Evladımız olduğun için sonsuz bir mutluluk duyuyoruz ama sen hepimizden bağımsız bir birey olarak herkesin hayatına ışık saçtığın için kardeşlerin ve ailen olarak kendimizi çok ayrıcalıklı ve şanslı hissediyoruz oğlum.

Bu hayatta ruhunu hep özgür bırak şimdi olduğu gibi..

Ben ve baban ömrümüz yettiğince, her koşulda, sen istediğin sürece bir nefes kadar uzağındayız sadece..

Yüreğindeki merhamet,hoşgörü,empati ve hayata karşı duyduğun o büyük coşku,merak hiç bitmesin..

Güneşim Ali’m..

12 yıl önce hayatımıza getirdiğin ışık,mutluluk için bin kez teşekkür ederim sana.

Varlığına bin şükür annem.

Nice mutlu yılların olsun.

Hep birlikte.