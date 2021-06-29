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Berrak Tüzünataç'ın o fotoğrafı takipçilerini ikiye böldü: 'Biraz kilo al!'

29.06.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Aktif bir kullanıcı olan Tüzünataç, gardırobunda gezinti yaparken bazı parçaları deneyerek hayranları ile paylaştı. Ancak oyuncunun bir hayli fit görünen vücudu takipçilerinin dikkatini çekerken, biraz kilo al şeklinde yorumlar yapıldı.

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'in programına konuk olan Berrak Tüzünataç, yoga ve platesi yaşam tarzı edindiğini aynı zamanda vejetaryen olduğunu ifade etmişti. Son paylaşımında epey kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan ünlü oyuncunun bu hali takipçilerini ikiye böldü. Tartışma konusu olan görsele birçok kullanıcı 'biraz kilo al', 'diyeti bırak' şeklinde yorumlar yaptı.

Berrak Tüzünataç'ın son hali takipçilerinden tepki gördü!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncu, dolap temizliği yaptığı esnada bazı kıyafetlerini giyerek takipçileri ile paylaştı.

SON AHLİ TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU

SON AHLİ TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU
Tüzünataç'ın yayınladığı karelerde fazlasıyla zayıflamış olması takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, takipçileri ikiye bölündü.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞSIN

BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞSIN
Çoğu hayranı 'çok zayıflamışsın', 'diyeti bırak' ve 'bir deri bir kemik' şeklinde yorumlar yaptı.

SİZE NE KADININ KİLOSUNDAN?

SİZE NE KADININ KİLOSUNDAN?
Birçok sosyal medya kullanıcısı ise 'size ne kadının kilosundan', 'karışmayın başkalarına' ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Berrak Tüzünataç
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