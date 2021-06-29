Berrak Tüzünataç'ın o fotoğrafı takipçilerini ikiye böldü: 'Biraz kilo al!'

Geçtiğimiz aylarda İbrahim Selim'in programına konuk olan Berrak Tüzünataç, yoga ve platesi yaşam tarzı edindiğini aynı zamanda vejetaryen olduğunu ifade etmişti. Son paylaşımında epey kilo verdiği dikkatlerden kaçmayan ünlü oyuncunun bu hali takipçilerini ikiye böldü. Tartışma konusu olan görsele birçok kullanıcı 'biraz kilo al', 'diyeti bırak' şeklinde yorumlar yaptı.

Berrak Tüzünataç'ın son hali takipçilerinden tepki gördü!

Ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Aktif bir sosyal medya kullanıcısı olan ünlü oyuncu, dolap temizliği yaptığı esnada bazı kıyafetlerini giyerek takipçileri ile paylaştı.

SON AHLİ TAKİPÇİLERİNİ KORKUTTU Tüzünataç'ın yayınladığı karelerde fazlasıyla zayıflamış olması takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, takipçileri ikiye bölündü.

BİR DERİ BİR KEMİK KALMIŞSIN Çoğu hayranı 'çok zayıflamışsın', 'diyeti bırak' ve 'bir deri bir kemik' şeklinde yorumlar yaptı.