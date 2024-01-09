Beşiktaş'ın 2005 doğumlu cevheri Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! Rizespor maçını da boş geçmedi, duble yaptı! 3 haftada 4 gol atmayı başardı

Süper Lig'in erteleme karşılaşmasında 16. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlılar'da mücadeleye ilk 11'de başlayan genç yıldız Semih Kılıçsoy performansıyla parmak ısırttı.
2005 doğumlu genç oyuncu maçın 45. dakikasında ceza alanı önünden rakip kaleye çok sert bir şut göndererek takımını 2-0 öne geçiren golü kaydederken büyük alkış aldı.
Genç yıldız ikinci yarının hemen başında da müthiş bir gole imza atarak kendisinin 2 takımının 3. golünü attı. Kılıçsoy, 2007/2008 sezonundan bu yana Batuhan Karadeniz'in ardından üst üste üç Süper Lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.
Kılıçsoy bu golleriyle Hatayspor ve Kasımpaşa maçının ardından Semih üst üste 3. maçında da golünü attı. Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.
Genç yıldızın bu performansı sonrası Siyah-Beyazlı taraftarlar sosyal medyada kendisi için methiyeler düzerken, 'Bir yıldız doğuyor' yorumları yapıldı.