Beşiktaş'ın 2005 doğumlu cevheri Semih Kılıçsoy parlamaya devam ediyor! Rizespor maçını da boş geçmedi, duble yaptı! 3 haftada 4 gol atmayı başardı

LİGDE 3'TE 3

Kılıçsoy bu golleriyle Hatayspor ve Kasımpaşa maçının ardından Semih üst üste 3. maçında da golünü attı. Beşiktaş'ın sezon başında oynadığı Tirana maçında da ağları havalandıran 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, bu sezon tüm kulvarlardaki 5. golünü kaydetmiş oldu.