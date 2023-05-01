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Beşiktaş mağlubiyetinin faturasını Galatasaray'ın yıldızı Muslera'ya kestiler! "Hem kendini hem Galatasaray'ı yaktı"

01.05.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 32. haftası birbirinden zorlu karşılaşmalara sahne oldu. Haftanın maçında Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk ederken, mücadelede ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı ve alınan bu sonuç sonrası şampiyonluk hesapları da karıştı. Öte yandan karşılaşmanın tamamlanmasının ardından spor yazarları mücadeleye dair değerlendirmelerini kaleme aldı. İşte o yazılar...

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 37 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve sonucu merakla beklenen Beşiktaş-Galatasaray maçında kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Beşiktaş oldu. Alınan bu sonuç sonrası şampiyonluk hesapları iyiden iyiye karışırken, Sarı-Kırmızılılar'ın bu yenilgisi camiada da tepkilere neden oldu.

Spor yazarları da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken, Beşiktaş'ın ikinci golü öncesi yapılan hataya dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

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İŞTE SPOR YAZARLARININ O YAZILARI

"OKAN BURUK ÖNLEM ALMAMIŞ" (REHA KAPSAL / SABAH)

"OKAN BURUK ÖNLEM ALMAMIŞ" (REHA KAPSAL / SABAH)

"Galatasaray'ın sahaya çıkardığı 11 ideal olabilir ama saha içindeki oyun anlayışı yanlıştı. Beşiktaş'ın kuracağı tuzaklara karşı ve maçın içindeki değişen stratejiye karşı Okan Buruk hiç bir önlem almamış. Takım öndeyken ve gerideyken hiçbir simülasyon antrenörlüğünde bile beklenenin çok altında çok zayıf kaldı."

"HEM KENDİNİ, HEM G.SARAY'I YAKTIN" (ZEK, UZUNDURUKAN / FOTOMAÇ) 

"HEM KENDİNİ, HEM G.SARAY'I YAKTIN" (ZEK, UZUNDURUKAN / FOTOMAÇ) 

"Galatasaray, Icardi ile golü bulduğu dakikaya kadar sahanın her alanında Beşiktaş'a pres yaptı. Sonrasında zaten Rashica'nın asistinde İcardi ile skor tabelasını değiştirdi. O dakikadan sonra Galatasaray'ın tahrip gücü yüksek futbolu kayboldu. Beşiktaş, Adekugbe'nin kanadından akın akın gelip ceza sahasına orta yağdırdı. Adekugbe etkisiz kalınca, Kerem'in de verimi düştü. Galatasaray'da ilk yarıda Kerem, Mertens oyunun sadece hücum tarafında vardı. Hem kendini, hem Galatasaray'ı, hem de Oliveira'yı yaktın. Geçen sezon Taylan'a aynı pası atmıştın. Bu sezon Oliveira'ya. Hiç ders almamışsın Muslera! Neden tehlike hunisinin içine top atıyorsun! 36 yaşına geldin, hala bunu öğrenemediysen, yolun açık olsun! Galatasaray'ın acilen direkt oynayabilecek bir kaleci transfer etmesi lazım."

"SAISS İÇİN KIRMIZI OLABİLİRDİ" (SERKAN KORKMAZ / SABAH) 

"SAISS İÇİN KIRMIZI OLABİLİRDİ" (SERKAN KORKMAZ / SABAH) 

"Maç başladığında senaryo da beklendiği gibiydi. Buruk, Beşiktaş'ın beklenen baskısını savuşturup Rashica ve Icardi bağlantısıyla öne geçerken Beşiktaş savunması ve Mert çok çaresizdi. Gol pozisyonu bulmakta zorlansa da Galatasaray açısından işler yolunda görünüyordu. Toreira'nın dişinin kırıldığı söylenen bir pozisyon var, o pozisyonda VAR devreye girse Saiss için kırmızı gündeme gelebilirdi."

"OKAN HOCA GÖREMEDİ" (LEVENT TÜZEMEN / SABAH) 

"OKAN HOCA GÖREMEDİ" (LEVENT TÜZEMEN / SABAH) 

"Bu bir tesadüf mü bilemem ama Vodafone Park açıldığından beri her Beşiktaş maçında Muslera sürekli hata yaptı. Bir yazımda, "Galatasaray'da herkes gider Muslera kalır" demiştim. Artık bu sözümün arkasında değilim. Eğer Muslera yaptığı hatalarda ısrar ediyor ve Galatasaray puanlar kaybediyorsa yönetim kaleci arayışlarına girmelidir. Fizik olarak ağırlaşan ve çabukluğunu kaybeden Muslera Beşiktaş'ın ilk golünde topa çıkmadı. İkinci golde baskı altındaki Oliveira'ya yine pas atarak golü yedirdi ve takımının direncini kırdı. Okan Buruk hoca olarak Karagümrük maçından sonra Beşiktaş maçında da oyuna müdahele etme konusunda zayıf kaldı. Biz Mertens'in kötü oynadığını gördük, Okan hoca göremedi. Oliveira kötüydü ama "Golün sebebi sensin" dercesine oyundan almak hataydı."

"AKILLANMAMIŞLAR" (ERMAN TOROĞLU / SABAH) 

"AKILLANMAMIŞLAR" (ERMAN TOROĞLU / SABAH) 

"Dakika 55; Galatasaray takımında hiç futbol oynamayan iki isim var. Mertens ve Oliviera… Acaba ikinci yarı kımıldanırlar mı dedim ama kımıldanamadılar. Beşiktaş da rakibinin üstüne geldikçe geliyor. Peki kulübedeki teknik adam ne yapıyor? Hiçbir şey. Muslera geçen karşılaşmalarda oyun kurmaya kalktı ve takımı gol yedi. Aynı şeyi dün de yaptı, yine gol yediler. Akıllanmamışlar."

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