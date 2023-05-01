Beşiktaş mağlubiyetinin faturasını Galatasaray'ın yıldızı Muslera'ya kestiler! "Hem kendini hem Galatasaray'ı yaktı"

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve sonucu merakla beklenen Beşiktaş-Galatasaray maçında kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Beşiktaş oldu. Alınan bu sonuç sonrası şampiyonluk hesapları iyiden iyiye karışırken, Sarı-Kırmızılılar'ın bu yenilgisi camiada da tepkilere neden oldu.

Spor yazarları da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken, Beşiktaş'ın ikinci golü öncesi yapılan hataya dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

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