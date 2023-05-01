Beşiktaş mağlubiyetinin faturasını Galatasaray'ın yıldızı Muslera'ya kestiler! "Hem kendini hem Galatasaray'ı yaktı"

Süper Lig'in 32. haftasında oynanan ve sonucu merakla beklenen Beşiktaş-Galatasaray maçında kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Beşiktaş oldu. Alınan bu sonuç sonrası şampiyonluk hesapları iyiden iyiye karışırken, Sarı-Kırmızılılar'ın bu yenilgisi camiada da tepkilere neden oldu.
Spor yazarları da karşılaşmaya dair değerlendirmelerde bulunurken, Beşiktaş'ın ikinci golü öncesi yapılan hataya dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Galatasaray'ın sahaya çıkardığı 11 ideal olabilir ama saha içindeki oyun anlayışı yanlıştı. Beşiktaş'ın kuracağı tuzaklara karşı ve maçın içindeki değişen stratejiye karşı Okan Buruk hiç bir önlem almamış. Takım öndeyken ve gerideyken hiçbir simülasyon antrenörlüğünde bile beklenenin çok altında çok zayıf kaldı."
"Galatasaray, Icardi ile golü bulduğu dakikaya kadar sahanın her alanında Beşiktaş'a pres yaptı. Sonrasında zaten Rashica'nın asistinde İcardi ile skor tabelasını değiştirdi. O dakikadan sonra Galatasaray'ın tahrip gücü yüksek futbolu kayboldu. Beşiktaş, Adekugbe'nin kanadından akın akın gelip ceza sahasına orta yağdırdı. Adekugbe etkisiz kalınca, Kerem'in de verimi düştü. Galatasaray'da ilk yarıda Kerem, Mertens oyunun sadece hücum tarafında vardı. Hem kendini, hem Galatasaray'ı, hem de Oliveira'yı yaktın. Geçen sezon Taylan'a aynı pası atmıştın. Bu sezon Oliveira'ya. Hiç ders almamışsın Muslera! Neden tehlike hunisinin içine top atıyorsun! 36 yaşına geldin, hala bunu öğrenemediysen, yolun açık olsun! Galatasaray'ın acilen direkt oynayabilecek bir kaleci transfer etmesi lazım."
"Maç başladığında senaryo da beklendiği gibiydi. Buruk, Beşiktaş'ın beklenen baskısını savuşturup Rashica ve Icardi bağlantısıyla öne geçerken Beşiktaş savunması ve Mert çok çaresizdi. Gol pozisyonu bulmakta zorlansa da Galatasaray açısından işler yolunda görünüyordu. Toreira'nın dişinin kırıldığı söylenen bir pozisyon var, o pozisyonda VAR devreye girse Saiss için kırmızı gündeme gelebilirdi."
"Bu bir tesadüf mü bilemem ama Vodafone Park açıldığından beri her Beşiktaş maçında Muslera sürekli hata yaptı. Bir yazımda, "Galatasaray'da herkes gider Muslera kalır" demiştim. Artık bu sözümün arkasında değilim. Eğer Muslera yaptığı hatalarda ısrar ediyor ve Galatasaray puanlar kaybediyorsa yönetim kaleci arayışlarına girmelidir. Fizik olarak ağırlaşan ve çabukluğunu kaybeden Muslera Beşiktaş'ın ilk golünde topa çıkmadı. İkinci golde baskı altındaki Oliveira'ya yine pas atarak golü yedirdi ve takımının direncini kırdı. Okan Buruk hoca olarak Karagümrük maçından sonra Beşiktaş maçında da oyuna müdahele etme konusunda zayıf kaldı. Biz Mertens'in kötü oynadığını gördük, Okan hoca göremedi. Oliveira kötüydü ama "Golün sebebi sensin" dercesine oyundan almak hataydı."
"Dakika 55; Galatasaray takımında hiç futbol oynamayan iki isim var. Mertens ve Oliviera… Acaba ikinci yarı kımıldanırlar mı dedim ama kımıldanamadılar. Beşiktaş da rakibinin üstüne geldikçe geliyor. Peki kulübedeki teknik adam ne yapıyor? Hiçbir şey. Muslera geçen karşılaşmalarda oyun kurmaya kalktı ve takımı gol yedi. Aynı şeyi dün de yaptı, yine gol yediler. Akıllanmamışlar."