O açıklamaların ardından olanlar oldu! Beşiktaş Galatasaray derbisinin ardından gündem Arda Güler... Haklı çıktı

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı hız kesmeden devam ederken, ligin 32. haftasında lider Galatasaray Beşiktaş'a konuk oldu. Karşılaşmada kazanan taraf 3-1'lik skorla ev sahibi ekip Beşiktaş olurken, zirvenin sahibi Galatasaray şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Geçtiğimiz hafta da sahasında karşılaştığı Karagümrük ile 3-3 berabere kalarak 2 puan kaybeden Sarı-Kırmızılılar son iki haftada 5 puan kaybetti. Sarı-Kırmızılılar en yakın takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkı 3'e düşerken, Beşiktaş ile olan fark ise 5'e kadar düştü.

ARDA GÜLER GÜNDEM OLDU!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin sonucuna Fenerbahçe taraftarları da oldukça sevinirken, Sarı-Lacivertliler'in genç yıldızı Arda Güler'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

"PUAN KAYBEDECEKLER"

Fenerbahçe televizyonuna verdiği röportajda konuşan Güler, "Maç maç bakıp, her iki kulvarda da elimizden geleni yapmak istiyoruz. İki hedef için de istekliyiz. Eminiz ki her maçımızı kazanırsak hem ligi hem kupayı kazanırız. Rakiplerimiz puan kaybedecek. 6'da 6 yaptığımız takdirde inşallah şampiyon oluruz." ifadelerini kullanmıştı.

2 MAÇTA DA KAZANAMADI

Genç oyuncunun bu açıklamaları sonrası Galatasaray çıktığı 2 maçta da galip gelemezken rakipleri karşısında tam 5 puan bırakması çok konuşuldu.

