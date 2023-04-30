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SON DAKİKA: Kartal lideri geriden gelerek devirdi! Dev derbide Beşiktaş Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı

30.04.2023 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'in 32. haftası müthiş bir karşılaşmaya sahne oldu. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş sahasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Mücadelede Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarırken kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Galatasaray ise bu sonuçla şampiyonluk yarışında büyük yara aldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kartal lideri geriden gelerek devirdi! Dev derbide Beşiktaş Galatasaray'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı

Spor Toto Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş, zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Vodafone Park’ta saat 19.00’da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel üstlendi.

Karşılaşmada Galatasaray rakibini karşısında 1-0 öne geçse de Beşiktaş'ın gollerine engel olamadı ve mücadeleden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-Kırmızılılar'ın tek golü Icardi'den gelirken, Beşiktaş'ın gollerini Saiss, Hadziahmedovic ve Aboubakar kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 65'e yükseltirken zirve ile farkı 5 puana düşürdü. Galatasaray ise 70 puanda kalarak yarışta büyük yara aldı.

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SESSİZLİĞİ ICARDI BOZDU!

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Karşılaşmanın ilk 20 dakikası golsüz geçilirken, bu dakikada Icardi sahneye çıktı. Sérgio'nun defans arkasına enfes pasında topla buluşan Rashica, ceza sahası içerisinde Icardi'ye pası gönderdi ve Icardi sert bir tek vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

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ÇİMLERİ YUMRUKLADI

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Beşiktaş 30. dakikada Cenk Tosun ile gole çok yaklaştı. Redmond'un ortasında Cenk Tosun kafayı vurdu top yakın mesafeden auta gitti. Cenk, pozisyonun ardından çimleri yumrukladı.

SAISS SKORU EŞİTLEDİ

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Karşılaşmanın 35. dakikasında Beşiktaş Romain Saiss ile eşitlik sayısını buldu. Korner vuruşu kazanan Beşiktaş'ta Masuaku ortayı yaptı, topa iyi yükselen Romain Saiss kafa vuruşuyla skora dengeyi getirdi.

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SON ANDA MÜDAHALE

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Mücadelenin 50. dakikasında Beşiktaş çıkarken Lucas Torreira'nın kazandığı top sonrası Milot Rashica, sağ kanattan ortasını yaptı ve Mauro Icardi kontrol etmek isterken Lucas Torreira'nın da hareketlendiği topu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

İNANILMAZ HATA VE GOL

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Dakikalar 58'i gösterirken, Muslera'nın pasında Sergio Oliveira topla buluştu. Amir Hadziahmetovic ani baskı ile Oliveira'nın ayağından topu söküp alırken, Muslera ile bir anda karşı karşıya kaldı ve skoru 2-1'e getirmeyi başardı.

İLKİ YAŞADI

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7 yıllık Konyaspor macerasının ardından devre arasında 3.2 milyon Euro bonservisle Beşiktaş'a transfer olan Amir Hadziahmetovic, Galatasaray ağlarını ilk kez sarstı. Derbide Sergio Oliveira'dan topu kapan ve Muslera'yı avlayan 26 yaşındaki Boşnak orta saha, 11. kez rakip olduğu Sarı Kırmızılı ekip karşısında ilk golünü attı. Başarılı oyuncu, Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü de taraftarı önünde atmış oldu.

ABOUBAKAR NOKTAYI KOYDU

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Beşiktaş'ta Aboubakar uzatma dakikalarında noktayı koydu. Golcü oyuncu ceza sahası içinde topla buluşurken, topu filelere göndermeyi başardı ve skoru belirledi.

GÜNEŞ KADROYU BOZMADI

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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig’in 31’inci haftasında 2-0 kazanılan Ümraniyespor maçının kadrosunu bozmadı. Kaleyi Mert Günok’a teslim eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Rosier, Saiss, Colley ve Masuaku’dan oluşturdu. Orta alanda Hadziahmetovic, Salih Uçan ve Gedson’u görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Redmond, Cenk Tosun ve Aboubakar’ı sahaya sürdü.

SAĞ BEKTE FORMA ROSIER’İN

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Beşiktaş’ta karşılaşma öncesinde sağ bekte kimin oynayacağı merak konusuydu. Onur Bulut ve Rosier arasında tercihini son ana kadar yapmayan Güneş, derbinin 11’inde Fransız sağ beki görevlendirdi. Rosier, Galatasaray derbisiyle birlikte üst üste ikinci maçına 11’de başladı.

VOLEYBOL TAKIMI STADYUMDA TUR ATTI

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Beşiktaş’ın Galatasaray’ı konuk ettiği derbi maç öncesinde Voleybol Kadınlar 1’inci Ligi’nde şampiyon olan Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, stadyumda tur attı.

Voleybol Kadınlar 1’inci Ligi’nde şampiyon olarak, Sultanlar Ligi’ne yükselen Beşiktaş Ceylan Kadın Voleybol Takımı, derbi öncesinde taraftarları selamdı. Şampiyonluk kupasıyla stadyumda tur atan kadın voleybolcular, alkışlarla karşılandı.

BURAK YILMAZ DA DERBİYİ İZLEDİ

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Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen isimler arasında yer alan Burak Yılmaz da derbiyi statta takip etti. İki takımda da görev yapan tecrübeli oyuncunun yanı sıra 2015-2017 yılları arasında siyah-beyazlı formayı terleten ve üst üste alınan iki şampiyonlukta payı bulunan Andreas Beck de derbiyi izleyen eski oyuncular arasında yer aldı. Beck karşılaşma öncesinde eski takım arkadaşlarından Atiba Hutchison ile sohbet etti.

OKAN BURUK’TAN TEK DEĞİŞİKLİK

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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 31’inci haftasında 3-3 berabere kalınan Fatih Karagümrük maçının 11’inde tek değişikliğe gitti. Buruk, Zaniolo’yu kulübeye çekerken, Arjantinli yıldız Mauro Icardi’yi sahaya sürdü.

Kalede Muslera tercihini değiştirmeyen Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Adekugbe’den oluşturdu. Orta alanda Torreira ve Oliveira’yı görevlendiren Buruk, hücum hattının sağında Rashica, ortasında Mertens, solunda ise Kerem Aktürkoğlu’nu sahaya sürdü. Buruk’un gol yollarındaki tercihi ise Mauro Icardi oldu.

SOL BEKTE TERCİH ADEKUGBE

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Okan Buruk, derbi maç öncesinde sol bekte Adekugbe ve Dubois arasında kalmıştı. Savunmanın solunda Dubois’ı oynatması halinde hücum hattındaki bir yabancı oyuncusundan vazgeçmesi gerekecek Okan Buruk, tercihini Adekugbe’den yana kullandı. Savunmanın solunda Adekugbe’nin görev almasında sağ önde Rashica görev yaptı.

TRİBÜNLER DOLDU

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Beşiktaş - Galatasaray derbisi dolu tribünler önünde oynandı. İl Güvenlik Kurulu verdiği karar sonrasında Galatasaray taraftarları tribünlerdeki yerlerini alamadı. Beşiktaş taraftarları, satışa çıkan biletlerin büyük çoğunluğunu tüketerek takımlarına destek oldular.


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