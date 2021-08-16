Bilim kurgu yazarları onlarca yıl öncesinde bildi! İşte birbirinden ilginç kehanet kitapları...

Tarih boyunca sayısı kesin olarak bilinmese de milyonlarca kitap yayınlamıştır. Roman, öykü ve şiir kitaplarının yazarları ise tarihin tozlu sayfalarında ünlenmeyi başarmıştır. Sizler için araştırdığımız kitaplar günümüze ışık tutmayı başardı. Bakalım hangi yazarlar, tarihe damga vuran hangi olayları şaşırtıcı derecede benzerlikleriyle tahmin etmiş?

KEHANETLERİ GÜNÜMÜZE IŞIK TUTTU

ALDOUS HUXLEY- CESUR YENİ DÜNYA Aldous Huxley'in distopik romanı Cesur Yeni Dünya , psikolojik manipülasyonla yönetilen bir topluma kasvetli bir bakış açısı getiriyor. Uyuşturucu bağımlısı vatandaşlar, istikrarı sağlamak ve üzgün ve endişeli düşünceleri azaltmak için oluşturulan "soma" adı verilen ruh hali artırıcı haplara güveniyor. Roman, antidepresanlarla yapılan ilk deneylerden 20 yıl önce yazılmıştı ve Huxley, onların geniş popülaritesini doğru bir şekilde tahmin etmeyi başardı.

AY’A YOLCULUK- JULES VERNE Jules Verne 1865 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nden Ay’a seyahat eden üç adamın öyküsünü yazdı. Amerika’da biten iç savaş sonrasında işsiz kalan bazı işçilerin Ay’a ulaşabilecek bir mermi yapmaya çalışma çabası konu alınıyordu. Bu icat düşüncesi dünyanın dört bir yanında büyük yankı uyandırdı ve hatta gönüllü olarak Ay’a gitmek isteyenler bile oluştu. Eserde Ay’a yolculuk etme fikri üzerinde duruluyor. Romandan yaklaşık 100 yıl sonra ise Apollo 11, 1969 yılında Ay’a ulaştı. Böylece Jules Verne’nin yaklaşık 100 yıl önce hayalini kurduğu olay gerçekleşti.

EDWARD BELLAMY- GEÇMİŞE BAKIŞ Edward Bellamy, 1888'de yayınlanan ütopik kurgu romanı Geçmişe Bakış’ta kredi kartlarının kullanımını doğru bir şekilde tahmin etmişti. 1950'lere kadar kredi kartları henüz bulunmamıştı. Romanın kahramanı Julian West, 1887'de uykuya dalar ve 2000 yılında ütopik bir toplumda uyanır. Bu yeni toplumda herkese, dünya çapında satın almak için kullanılabilecek hükümet tarafından desteklenen eşit miktarda kredi verilir.

FUTILITY- MORGAN ROBERTSON Morgan Robertson tarafından kaleme alınan bu kitapta, “yüzen en büyük gemi” olarak bahsedilen Titan buzdağına çarpar ve yolcuların çoğu boğulur. Aslında hikaye hiç yabancı değil. Ama bahsi geçen gemi Titanik değil, Titan. Robertson romanını, gerçek Titanik hüzünlü yolculuğuna çıkmadan 14 yıl önce yazmıştı. Titanik battığında ise kitap yeniden gündeme oturdu. Dönemin gazetelerinde “gerçeküstü bir kehanet” başlıklarıyla kitaptan bahsedildi.