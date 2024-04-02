'Bilinç altı temizliği' yapan kadın gündem oldu! Seans ücreti dudak uçuklattı: Otelin günlük ücreti sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada birbirinden ilginç yöntemlerle paraya para demeyen kişilerin bir yenisi daha dillere düştü. "Bilinç altı temizliği" iddiasıyla kendine ekmek kapısı aralayan kadın, hemcinsinse özel seanslarında dini öğretiler doğrultusunda konuşmalar yapıyor. Bu şekilde kazandığı para ortaya çıkınca sosyal medyadaki görüntüleri de gündeme oturdu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

