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    4. 'Bilinç altı temizliği' yapan kadın gündem oldu! Seans ücreti dudak uçuklattı: Otelin günlük ücreti sosyal medyayı salladı

    'Bilinç altı temizliği' yapan kadın gündem oldu! Seans ücreti dudak uçuklattı: Otelin günlük ücreti sosyal medyayı salladı

    02.04.2024 14:27
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    Dini olarak bilinçaltı temizliği yaptığını iddia eden kadının videoları sosyal medyada gündem oldu. 'gelisim_devam_ediyor' kullanıcı adıyla Instagram üzerinden paylaşımlarda bulunan kadının, 100 bin TL'ye bilinçaltı temizliği yaptığı iddia edildi. 200 bin takipçisi bulunan kadının konuşma yaptığı otel ücretinin 150 bin TL olduğu ortaya çıktı.

    Sosyal medyada birbirinden ilginç yöntemlerle paraya para demeyen kişilerin bir yenisi daha dillere düştü. "Bilinç altı temizliği" iddiasıyla kendine ekmek kapısı aralayan kadın, hemcinsinse özel seanslarında dini öğretiler doğrultusunda konuşmalar yapıyor. Bu şekilde kazandığı para ortaya çıkınca sosyal medyadaki görüntüleri de gündeme oturdu.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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    Sosyal medyanın konuştuğu kadın, kendini 'uzman' olarak niteliyor.

    Verdiği eğitimlerden görüntüleri, fiyat tarifesini ve detayları "gelisim_devam_ediyor" adlı hesabından paylaşıyor.

    Kendi ifadelerine göre söz konusu kadın dini öğretilere uygun, tasavvuf ışığında eğitim yoluyla danışanlarına Telegram üzerinden 'bilinç altı temizliği' sağlıyor.

    Bu eğitim seminerlerinin içeriğinde danışanlara kocalarıyla iletişimlerini düzeltmeleri konusunda tavsiyeler, irade konusunda eğitimler bulunuyor.

    Eğitimlerle ilgili dudaklar uçuklatan bir detay var ki o da seminerlere katılanların ödemesi gereken bedel.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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