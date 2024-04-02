'Bilinç altı temizliği' yapan kadın gündem oldu! Seans ücreti dudak uçuklattı: Otelin günlük ücreti sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada birbirinden ilginç yöntemlerle paraya para demeyen kişilerin bir yenisi daha dillere düştü. "Bilinç altı temizliği" iddiasıyla kendine ekmek kapısı aralayan kadın, hemcinsinse özel seanslarında dini öğretiler doğrultusunda konuşmalar yapıyor. Bu şekilde kazandığı para ortaya çıkınca sosyal medyadaki görüntüleri de gündeme oturdu.
Sosyal medyanın konuştuğu kadın, kendini 'uzman' olarak niteliyor.
Verdiği eğitimlerden görüntüleri, fiyat tarifesini ve detayları "gelisim_devam_ediyor" adlı hesabından paylaşıyor.
Kendi ifadelerine göre söz konusu kadın dini öğretilere uygun, tasavvuf ışığında eğitim yoluyla danışanlarına Telegram üzerinden 'bilinç altı temizliği' sağlıyor.
Bu eğitim seminerlerinin içeriğinde danışanlara kocalarıyla iletişimlerini düzeltmeleri konusunda tavsiyeler, irade konusunda eğitimler bulunuyor.
Eğitimlerle ilgili dudaklar uçuklatan bir detay var ki o da seminerlere katılanların ödemesi gereken bedel.