Bir deri bir kemik kalan Seren Serengil: Güzel olduk da ne oldu?

Dumping sendromu ile savaşan ve 2016'da geçirdiği mide operasyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil, hastaneye kaldırılmıştı. 70 kilodan 46 kiloya düşen Seren Serengil, git gite daha da zayıflıyor. Sağlık sorunlarıyla başı dertte olan ünlü sunucu, hastanede çekilmiş bir fotoğrafıyla yaşadığı pişmanlığı anlattı.

HASTANE ODASINDAN PAYLAŞTI

İşte Seren Serengil'in sosyal medya hesabında yaptığı pişmanlık açıklaması: "Nasılsınız:) biz de 'iyi' diyelim, iyi olalım Emel hemşiremle...Nefret ederdim kilodan, hala da ederim... Ama şu an bana deseler ki 'yüz kilo olacaksın, eskiye dön' koşa koşa dönerdim.

Güzellik kime şans mutluluk getirmiş.? Güzel olduk da ne oldu? Kıymetimiz bilindi mi? Mutlu olduk mu? Bir çirkin şansı gerçeği varsa uyaydık keşke...Ne uğruna daha da güzel olalım isteği, kim için? değdi mi? Herkes benim gözüme güzel gözükmek için uğraşsın ben niye uğraşıyorum deyin...

BANA ÖZENMEYİN Sakın! Obez değilseniz bana özenip bu ameliyatı yaptıran çok oldu, siz özenmeyin ve asla yaptırmayın... Hadi ben isim gereği 'kendime, dış görüntüme dikkat etmek zorundayım' dedim, rakiplerimin vücutlarını mayolu yakalanmış hallerini gördükçe onlar gibi olacağım korkusu bana bunu yaptırttı. Obez değilseniz bu durumu diyet ve sporla kolayca atlatabilirsiniz.

Güzelin düşmanı en güzeldir... 'En güzel' olacağım derken evdeki güzellikten de olmayın. Sağlığınız gitmesin. Bırakın sizi beğenen böyle beğensin. Beğenmiyorsa da kapıyı gösterin...