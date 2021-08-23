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Bir dönemin yıldızı BBG Melih'in son hali şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı!

23.08.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2001 senesinde ekranlara gelen ve bir dönemin unutulmaz televizyon efsanelerinden olan Biri Bizi Gözetliyor yarışması üzerinden seneler geçmesine rağmen halen gündeme gelmeye devam ediyor. Bir dönemin unutulmaz figürleri arasına adını yazdıran 02 Melih lakaplı Melih Değirmenci ise bu figürlerin başında geliyor. Yarışma sonrası talihinin açıldığı ve pek çok mesleğe girdiği bilinen BBG Melih'in son halini görenler ise şoka uğradı. Sevilen ismin eski halinden eser kalmadı.

Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında yarışan 02 Melih lakaplı Melih Değirmenci, daha önce yarışma sonrası yaptığı mesleklerle gündeme gelmişti. 19 yaşındayken ve Dokuz Eylül Üniversitesi’nde inşaat mühendisliği okurken programa katılan ismin hayatı, BBG sonrası baştan aşağı değişmişti. Sevilen ismin son hali ise şaşırttı.

BİR DÖNEMİN YILDIZI BBG MELİH'İN SON HALİ ŞAŞIRTTI!

2001 senesinde ekranlara gelen ve bir dönemin unutulmaz televizyon yarışmalarından olan Biri Bizi Gözetliyor üzerinden seneler geçmesine rağmen yarışmacılarıyla zaman zaman gündeme geliyor.
15 yarışmacının 3 ay ve 7/24 gözetlendiği bir evin içinde bulunduğu, 100 bin TL’nin sahibi olmak için yarıştığı programda en çok ses getiren isimlerden biri ise 02 Melih lakabıyla Melih Değirmenci idi.

ÇIKIŞ DANSI ÇOK KONUŞULMUŞTU

ÇIKIŞ DANSI ÇOK KONUŞULMUŞTU
Yarışmanın finali ise o yıllarda televizyondaki en yüksek reyting oranını elde etmişti. 02 Melih’in yarışma evinden çıkış dansı da 2001 senesinin en çok konuşulan konusu olmuştu. BBG Melih, programa katılma nedenini okulda derslerden kalması olarak açıklamıştı.

SON HALİ MERAK EDİLİYORDU

SON HALİ MERAK EDİLİYORDU
İlgiyle takip edilen yarışmada evin içerisindeki her yarışmacının bir lakabı, numarası bulunuyordu. Filozof Eray, “Of Deli Gönül” Tarık, 01 Murat, 05 Dilek, Akmerkez Hülya, Doğa Bey gibi yakın geçmişte çokça popüler olan bu figürlerden 02 Melih yani Melih Değirmenci'nin son hali merak konusu olmuştu.
Sevilen isim, sosyal medya üzerinde günlük yaşantısından ve çalıştığı iş/projelerden fotoğraflar paylaşmaya devam ediyor.
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Anahtar Kelimeler:
Show TV
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