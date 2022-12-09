Bir gören bir daha bakıyor! Üç kardeşin gizemli hastalığı herkesi şaşkına çevirdi... Boyları 20 cm olarak kalacak

Hindistan’da yaşayan üç erkek kardeşin gizemli durumu dünya manşetlerindeki yerini aldı. 13 yaşındaki Daljeet, 11 yaşındaki Kamaljit ve 7 Ramneet Singh’in boyları yaklaşık olarak 20 cm civarında ve ailelerine göre doktorları çocuklarının daha fazla uzayamayacağını söyledi. Aile genellikle çocuklarının 2 ya da 3 yaşındaki yeni yürümeye başlayan çocuklarla karıştırıldığını söyledi ve doktorların hastalığa ilginç henüz kesin bir bulguya erişemediğini ifade etti.

Üç erkek kardeşin ismi açıklanmayan anneleri, duruma herkesin şaşırdığını söyleyerek, “Bütün işlerini biz yapıyoruz. İnsanlar onları ne zaman görse birçok insan onlarla dalga geçiyor. Bazıları onları seviyor. Onları herhangi bir yere götürmek için birçok zorlukla karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Tedavi olmak için bile üçünü kucağımıza alıyoruz çünkü boyları kısa olduğu için üçü de fazla yürüyemiyor, tedavi de olamıyor.Eşim işçi ve parasızlıktan çocukları tedavi ettirebilmek için birçok zorlukla karşılaştık” dedi.