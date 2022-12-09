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  4. Bir gören bir daha bakıyor! Üç kardeşin gizemli hastalığı herkesi şaşkına çevirdi... Boyları 20 cm olarak kalacak

Bir gören bir daha bakıyor! Üç kardeşin gizemli hastalığı herkesi şaşkına çevirdi... Boyları 20 cm olarak kalacak

09.12.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'ın Punjab kentinde yaşayan üç erkek kardeş görenleri şaşkına çeviriyor. İsimleri Daljeet, Kamaljit ve Ramneet Singh olarak açıklanan üç kardeşin boyları yaklaşık 20 cm ve ailelerine göre doktorlar çocuklarının daha fazla uzayamayacağını söyledi. Aile, çocuklarının genellikle yeni yürümeye başlayan çocuklarla karıştırıldığını dile getirdi.

Hindistan’da yaşayan üç erkek kardeşin gizemli durumu dünya manşetlerindeki yerini aldı. 13 yaşındaki Daljeet, 11 yaşındaki Kamaljit ve 7 Ramneet Singh’in boyları yaklaşık olarak 20 cm civarında ve ailelerine göre doktorları çocuklarının daha fazla uzayamayacağını söyledi. Aile genellikle çocuklarının 2 ya da 3 yaşındaki yeni yürümeye başlayan çocuklarla karıştırıldığını söyledi ve doktorların hastalığa ilginç henüz kesin bir bulguya erişemediğini ifade etti.

“BİRÇOK İNSAN ONLARLA DALGA GEÇİYOR”

Üç erkek kardeşin ismi açıklanmayan anneleri, duruma herkesin şaşırdığını söyleyerek, “Bütün işlerini biz yapıyoruz. İnsanlar onları ne zaman görse birçok insan onlarla dalga geçiyor. Bazıları onları seviyor. Onları herhangi bir yere götürmek için birçok zorlukla karşılaşmak zorunda kalıyoruz. Tedavi olmak için bile üçünü kucağımıza alıyoruz çünkü boyları kısa olduğu için üçü de fazla yürüyemiyor, tedavi de olamıyor.Eşim işçi ve parasızlıktan çocukları tedavi ettirebilmek için birçok zorlukla karşılaştık” dedi.
Yerel basında yer alan haberlere çocukların ayakta dahi duramadıkları, boylarının kısa olması nedeniyle okula gidemedikleri belirtildi. Ebeveynler, çocuklar hakkında konuşarak farkındalık yaratmayı ve cevaplar almayı umuyor.
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Anahtar Kelimeler:
Hindistan

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