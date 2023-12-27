'Bir tane tokat atmak istedim' Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'la aralarında yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu 'Cannes Film Fesitvali'nin muhtarı mısın?'

Ceylan bu konuyla ilgili "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" demişti.