'Bir tane tokat atmak istedim' Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan'la aralarında yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu 'Cannes Film Fesitvali'nin muhtarı mısın?'

Bir dönem yakın arkadaş oldukları bilinen Türk Sineması'nın iki önemli yönetmeni Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan uzun süredir konuşmuyor. Küslüğün sebebiyle ilgili farklı söylentiler konuşulurken Demirkubuz, Ceylan'la arasındaki soğukluğa ilişkin ilk kez açıklama yaptı.
Habertürk televizyonunda konuşan Demirkubuz, 2006'da 'Kader' filmi Antalya Film Festivali'nde 'en iyi film' ödülü alınca Nuri Bilge Ceylan'ın törende bayıldığını söyleyip "Törenden sonra 'iyi misin' demek için aradım. Konuşmak istemedi ve o günden itibaren konuşmadı. 2 gün sonra sokakta yüz yüze geldik 'iyi misin' dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim..." ifadelerini kullandı.
Ceylan'ın kendisiyle konuşmadığını söyleyen Demirkubuz, "Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali'nin muhtarı mısın, nesin sen? sana ne" şeklinde konuştu.
Demirkubuz, Ceylan için "Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin" ifadelerini kullandı.
Nuri Bilge Ceylan'ın 2014 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye kazandığı 'Kış Uykusu' filminin kitabı yayımlanmıştı. Ceylan burada, 'Üç Maymun' filmini Demirkubuz'un senaryosundan intihalle çektiği iddialarına cevap vermişti. Demirkubuz'un gerçeği bildiğini vurgulayan ünlü yönetmen "Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta" ifadelerine yer vermişti.
Ceylan bu konuyla ilgili "Yıllar sonra yaptığı bir söyleşide 'Üç Maymun' filmini seyretmediğini de söylemiş üstelik. İnsan izlemediğini iddia ettiği bir film için nasıl böyle şeyler ima eder? Bilmiyorum. Evet, aşağılanan ben oldum belki burada ama aşağılık olan kesinlikle ben değilim" demişti.