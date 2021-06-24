Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman neden ayrıldı? Murat Ünalmış Çukurova'dan neden ayrıldı?

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sezon finali için geri sayım başladı. İzleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin sezon finali fragmanında Demir Yaman'ın ölümü seyirciyi meraklandırırken, Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı araştırılmaya başlandı. Peki Murat Ünalmış Çukurova'dan neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

Murat Ünalmış neden Bir Zamanlar Çukurova ayrılıyor?

Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman, karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın vedası merak konusu oldu.

Bu akşam yayınlanacak 102. bölüm ile sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin fragmanında Demir Yaman karakterinin vurulması dikkat çekti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU? Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sezon finalinde Demir karakteri ölerek diziye veda edecek. Böylece Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı öğrenilmiş oldu.

MURAT ÜNALMIŞ DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR? Senaryo gereği diziye veda edeceği açıklanan Ünalmış'ın daha evvel rol arkadaşı Kerem Alışık ile yaşadığı olaylar nedeniyle de ayrıldığı düşünülüyor.