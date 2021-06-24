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Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman neden ayrıldı? Murat Ünalmış Çukurova'dan neden ayrıldı?

24.06.2021 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşam sezon finali yaparak ekranlara kısa bir ara verecek. Dizinin yeni bölümüne ait yayınlanan fragmanında dikkat çeken o ölüm sahnesi izleyiciyi meraklandırdı. Peki Bir Zamanlar Çukurova Demir Yaman'ı Murat Ünalmış neden ayrıldı? Detaylar haberimizde...

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da sezon finali için geri sayım başladı. İzleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin sezon finali fragmanında Demir Yaman'ın ölümü seyirciyi meraklandırırken, Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı araştırılmaya başlandı. Peki Murat Ünalmış Çukurova'dan neden ayrıldı? İşte ayrıntılar...

Murat Ünalmış neden Bir Zamanlar Çukurova ayrılıyor?

Atv ekranlarında izlenme rekorları kıran Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman, karakterine hayat veren Murat Ünalmış'ın vedası merak konusu oldu.
Bu akşam yayınlanacak 102. bölüm ile sezon finali yapmaya hazırlanan dizinin fragmanında Demir Yaman karakterinin vurulması dikkat çekti.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA DEMİR DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde sezon finalinde Demir karakteri ölerek diziye veda edecek. Böylece Murat Ünalmış'ın diziden ayrılacağı öğrenilmiş oldu.

MURAT ÜNALMIŞ DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

MURAT ÜNALMIŞ DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?
Senaryo gereği diziye veda edeceği açıklanan Ünalmış'ın daha evvel rol arkadaşı Kerem Alışık ile yaşadığı olaylar nedeniyle de ayrıldığı düşünülüyor.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Çocukluğu Kayseri'de geçen ve aslen de Kayserili olan ünlü oyuncu, ortaokul eğitiminin ardından İstanbul'a gelmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nde basketbol oynamıştır. Ardından Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Ünalmış, üniversite eğitiminden sonra Akademi İstanbul'da oyunculuk eğitimi almıştır.
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