Bir Zamanlar Çukurova'nın "Müjgan"ı Melike İpek Yalova meğer o dizide de oynamış!

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova dizisinin "Müjgan"ı Melike İpek Yalova, Türkan Şortay'a benzerliği ile bir dönem oldukça konuşulmuştu. Melike İpek Yalova'nın yıllar önce rol aldığı o dizi görenleri şaşırttı. İşte detaylar...