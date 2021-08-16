MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bir Zamanlar Çukurova'nın "Müjgan"ı Melike İpek Yalova meğer o dizide de oynamış!

Bir Zamanlar Çukurova'nın "Müjgan"ı Melike İpek Yalova meğer o dizide de oynamış!

16.08.2021 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Eylül 2018'de ekranlara gelen ve halen devam eden uzun soluklu dizi Bir Zamanlar Çukurova'da "Müjgan" karakterine hayat veren Melike İpek Yalova, oyunculuk kariyeri boyunca birçok projede yer aldı. ATV ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda eden başarılı oyuncu Melike İpek Yalova, meğer herkesin izlediği o dizide de rol almış. İşte detaylar...

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova dizisinin "Müjgan"ı Melike İpek Yalova, Türkan Şortay'a benzerliği ile bir dönem oldukça konuşulmuştu. Melike İpek Yalova'nın yıllar önce rol aldığı o dizi görenleri şaşırttı. İşte detaylar...

MELİKE İPEK YALOVE MEĞER O DİZİDE DE OYNAMIŞ...

13 Eylül 2018'de yayınlanmaya başlayan, başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova, son dönemlerde oyunculuk performansı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
37 yaşındaki ünlü oyuncu bir ara Türkan Şoray'a benzediği iddiasıyla uzun süre konuşulmuştu.
Oyunculuk kariyeri boyunca çeşitli projelere imza atan Yalova, 2011'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde İsabella Fortuna karakterini canlandırmış.

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?
29 Nisan 1984 İstanbul doğumlu Melike İpek Yalova 37 yaşındadır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden sonra Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi aldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
atv Bir Zamanlar Çukurova dizisi Melike İpek Yalova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki: Artık yeter

Nagehan Alçı'dan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tepki: Artık yeter

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Bakanlık duyurdu: İşte aşıda yeni yaş sınırı

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Annesine yorum yağdı! "Sütyen giyseydin"

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Zarifa Ghafari: Beni öldürecekler

Afganistan'da son durum!

Afganistan'da son durum!

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çekti! Yalnız bırakmadılar

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

Nişanlısı yatakta çıplak uyurken fotoğraflarını çekti

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

Kalça estetiği yaptırmıştı! Bikinisiyle poz verdi

İkinci kez hamile! Minik bikinisiyle poz verdi

İkinci kez hamile! Minik bikinisiyle poz verdi

Berdan Mardini’yi aldatan eski eşinden olay sözler: Utanacak biri varsa...

Berdan Mardini’yi aldatan eski eşinden olay sözler: Utanacak biri varsa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.