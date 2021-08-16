Bir Zamanlar Çukurova'nın "Müjgan"ı Melike İpek Yalova meğer o dizide de oynamış!

ATV ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran "Bir Zamanlar Çukurova dizisinin "Müjgan"ı Melike İpek Yalova, Türkan Şortay'a benzerliği ile bir dönem oldukça konuşulmuştu. Melike İpek Yalova'nın yıllar önce rol aldığı o dizi görenleri şaşırttı. İşte detaylar...
MELİKE İPEK YALOVE MEĞER O DİZİDE DE OYNAMIŞ...
13 Eylül 2018'de yayınlanmaya başlayan, başrollerinde Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış, Kerem Alışık gibi oyuncuların yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin Müjgan'ı Melike İpek Yalova, son dönemlerde oyunculuk performansı ile dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.
37 yaşındaki ünlü oyuncu bir ara Türkan Şoray'a benzediği iddiasıyla uzun süre konuşulmuştu.
Oyunculuk kariyeri boyunca çeşitli projelere imza atan Yalova, 2011'de yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde İsabella Fortuna karakterini canlandırmış.
MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?
29 Nisan 1984 İstanbul doğumlu Melike İpek Yalova 37 yaşındadır. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.
Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden sonra Roma La Sapienza Üniversitesi’nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi eğitimi aldı.
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