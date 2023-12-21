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    4. Birbirlerine sürtünerek meditasyon yaptılar! Görenler duruma anlam veremedi... Bir gören bir daha baktı

    Birbirlerine sürtünerek meditasyon yaptılar! Görenler duruma anlam veremedi... Bir gören bir daha baktı

    21.12.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada son günlerde birbirinden ilginç meditasyon görüntüleri kullanıcılar arasında popüler olmaya devam ediyor. Meditasyon seanslarında tuhaf görüntülere bir yenisini daha eklendi. Sosyal medyada viral olan görüntülerde seansa katılanların birbirine sürtünerek meditasyon yaptıkları anlar yer aldı.

    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülerde iki kişinin birbirlerine sürtünerek meditasyon yaptıkları anlar yer aldı. Görüntüler kısa sürede viral olurken bir grubun önünde bir erkek ve kadının önce omuzlarına ardından ise birbirlerinin üzerine gelecek şekilde yerde sürtündükleri yanlar yer aldı.

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    Görüntüler sosyal medyada gündem yaratırken meditasyona katılanlar kötü enerjiden arınmak için bu yolu tercih ettiklerini dile getirdi. O anlar sosyal medyanın da gündemine yerleşince kullanıcıların yorumları da gecikmedi.

    Bir sosyal medya kullanıcısı görüntülere, "Millet kafayı yemiş" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu ne böyle. Bir an kedileri anımsattılar" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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