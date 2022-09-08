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Bitime saatler kala bomba transfer! Kimse beklemiyordu...

08.09.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de kulüpler transfer bombalarını arka arkaya patlatmaya devam ediyor. 17 Haziran'da başlayan ve bugün itibarıyla kapanacak olan transfer sezonu kapanmadan takviyelerini yapmak isteyen kulüpler imzaları ardı ardına atarken, özellikle ligin 4 dev kulübü olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor adından sıkça söz ettiriyor. Peki 4 büyükler şu ana kadar hangi isimleri kadrosuna kattı. İşte detaylar...

Süper Lig'de yeni sezonun 5 haftası geriden kalırken, kulüpler kadrolarını güçlendirmek adına yeni isimlerle sözleşme imzalamaya devam ediyor. TFF'nin internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre 2022/2023 yaz transfer dönemi 17 Haziran'da başladı ve bu gece itibarıyla sona erecek.

SAATLER KALDI!

Toplam 83 gün süren yaz tansfer sezonunda perde bu gece kapanıyor. Bu süre içerisinde özellikle ligin 4 büyükleri olarak adlandırılan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor yaptıkları transferle adından söz ettirmeye devam ederken, imzalar ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Peki şu ana kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor hangi isimleri kadrosuna kattı. İşte detaylar...

İşte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer raporu!

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ
Dele Alli
Tayyip Talha Sanuç
Tayfur Bingöl
Nathan Redmond
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transfer Trabzonspor beşiktaş fenerbahçe galatasaray son dakika transfer haberi Hande Ataizi dinç aydoğdu
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